T24 LogoT24 Logo
Dünya

Omran Zoabi: Suriye'den çalınanlar Türkiye'ye nakledildi

Suriye Enformasyon Bakanı, Türk hükümetinin Suriye krizine karıştığına dair ayrıntılı belge ve dosyaları isim ve fotoğraflarla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne göndereceklerini öne sürdü

25 Şubat 2013 13:59

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre Omran Zoabi, Alem televizyonuna verdiği röportajda, Türk hükümetinin siyasi, askeri, güvenlik ve ekonomik alanda Suriye’de yaşanan tüm olaylarda parmağı olduğunu iddia etti.

"Suriye’den çalınanların Türk siyasi liderlerinin bilgisi ve koordinasyonu ışığında ve Türk hükümetinin sunduğu kolaylıklarla Türkiye’ye nakledildiğini" ileri süren Zoabi, çalınanların milyarlarca dolar değerinde olduğunu söyledi.

Bakan Zoabi, "Türkiye’nin kibrinin kendisinin de bir parçası olduğu projenin Suriye’de yenildiğini itiraf etmesini engellediğini" belirterek, "Türk hükümetinin Suriye krizine karıştığına dair ayrıntılı belge ve dosyalar isim ve fotoğraflarla hazırlanarak BM Güvenlik Konseyi dahil uluslararası toplum kurumlarına uygun zamanda sunulacaktır” diye konuştu.

 

ETİKETLER

suriye enformasyon bakanıtürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24