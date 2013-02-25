Omran Zoabi: Suriye'den çalınanlar Türkiye'ye nakledildi

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre Omran Zoabi, Alem televizyonuna verdiği röportajda, Türk hükümetinin siyasi, askeri, güvenlik ve ekonomik alanda Suriye’de yaşanan tüm olaylarda parmağı olduğunu iddia etti.

"Suriye’den çalınanların Türk siyasi liderlerinin bilgisi ve koordinasyonu ışığında ve Türk hükümetinin sunduğu kolaylıklarla Türkiye’ye nakledildiğini" ileri süren Zoabi, çalınanların milyarlarca dolar değerinde olduğunu söyledi.

Bakan Zoabi, "Türkiye’nin kibrinin kendisinin de bir parçası olduğu projenin Suriye’de yenildiğini itiraf etmesini engellediğini" belirterek, "Türk hükümetinin Suriye krizine karıştığına dair ayrıntılı belge ve dosyalar isim ve fotoğraflarla hazırlanarak BM Güvenlik Konseyi dahil uluslararası toplum kurumlarına uygun zamanda sunulacaktır” diye konuştu.