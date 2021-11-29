Omicron varyantı karşısında Japonya, sınırlarını tüm yabancılara kapatıyor

Japonya, Koornavirüs'ün Omicron varyantı nedeniyle ülkenin sınırlarını bütün yabancılara kapatacaklarını açıkladı.

Euronews'da yer alan habere göre, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, yeni önlemlerin salı günü yürürlüğe gireceğini belirtti.

Japonya, pek çok ülke gibi Omicron varyantı karşısında kısıtlamalarını sıkılaştırdı. Bütün yabancı ziyaretçilerin ülkeye girişi durduruldu. Pek çok ülke varyantın ilk tespit edildiği Güney Afrika ve komşu ülkelerinden girişleri yasaklarken İsrail de Japonya'yla aynı önlemi uygulamaya başlamıştı.

Varyant, Güney Afrika'da tespit edilmişti. Omicron'un daha hızlı yayıldığı ya da daha ağır hastalığa neden olduğu henüz belirlenmedi.