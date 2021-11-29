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Dünya

Omicron varyantı karşısında Japonya, sınırlarını tüm yabancılara kapatıyor

Pek çok ülke varyant karşısında seyahat kısıtlamalarını yeniden yürürlüğe soktu

29 Kasım 2021 08:58

Japonya, Koornavirüs'ün Omicron varyantı nedeniyle ülkenin sınırlarını bütün yabancılara kapatacaklarını açıkladı.

Euronews'da yer alan habere göre, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, yeni önlemlerin salı günü yürürlüğe gireceğini belirtti.

Japonya, pek çok ülke gibi Omicron varyantı karşısında kısıtlamalarını sıkılaştırdı. Bütün yabancı ziyaretçilerin ülkeye girişi durduruldu. Pek çok ülke varyantın ilk tespit edildiği Güney Afrika ve komşu ülkelerinden girişleri yasaklarken İsrail de Japonya'yla aynı önlemi uygulamaya başlamıştı.

Varyant, Güney Afrika'da tespit edilmişti. Omicron'un daha hızlı yayıldığı ya da daha ağır hastalığa neden olduğu henüz belirlenmedi.

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