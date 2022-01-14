Omicron vaka sayısı arttı, ofisler yeniden boşaldı

Covid-19'da Omicron varyantının vaka sayısını artırması ofislere dönen şirketleri tekrar evlere yöneltti. Omicron varyantı ve vaka sayısı artışı nedeniyle çalışma düzeninde değişiklik yapan firma sayısı yüzde 43 dolaylarında. Uzaktan çalışma tekrar yaygınlaştı.

Milliyet'ten Hanife Baş'a konuşan Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Başkanı Buket Çelebiöven, ocak başından itibaren hibrit sisteme veya normal sisteme geçmeyi planlayan tüm şirketlerin bu planlarını süresiz ertelediklerini söyledi.

Ofiste çalışmaya başlayanlardan da tekrar evden çalışma kararı verenlerin sayısının arttığını belirten Çelebiöven, "PERYÖN olarak 50. yıl temamız olan Gelecek #İnsanKonuşursa başlar diyebilmek için başlattığımız aylık radar anketimizin yenisini bu konu özelinde gerçekleştirdik ve ankete gelen yanıtlar da bu görüşü destekliyor. Kovid-19'un Omicron varyantı ve vaka sayısı artışları nedeniyle çalışma düzeninde değişiklik yapan firma sayısı yüzde 43 dolaylarında. Değişiklik yapmadığını iletenler ise yüzde 57 ve bunların içinde de zaten hibrit çalışmaya geçmiş olan firmalar yer alıyor. Değişiklik yapan firmaların yüzde 66'sı evden çalışma oranını artırmış, yüzde 16'sı tamamen evden çalışma sistemine geçmiş, yüzde 15'i ise saha dışında tüm çalışanların evden çalışmasına karar vermiş" açıklamasını yaptı.

Çelebiöven, anketin başka bir önemli yansımasının ise planlanan etkinliklerle ilgili gelen iptaller olduğuna dikkat çekerek, “Firmalarda sınıf içi eğitimler, dışarıda yemekler ve seyahatler başlamıştı. Bunlar şu ara iptal ediliyor. Bunlarla ilgili firmalar tekrar önlemler alıyor. Anketimize katılan firmaların yüzde 70'i Omicron etkisiyle etkinliklerini online ortama taşımış. Bu iptallerin etkinlik özelinde dağılımı ise şöyle. Yüzde 77.42 toplantılar, yüzde 62.37 eğitimler, yüzde 34.41 ofis/sahada çalışmalar, yüzde 74.19 kutlamalar” bilgisini verdi.

Çelebiöven, belirsizlik ortamı nedeniyle bu önlemlerin ne kadar süreceğinin belli olmadığını dile getirerek, Omicron varyantının ve vakaların gidişatına göre firmaların tekrar kararlar alabileceğini anımsattı.

Dersler unutulmamalı

Pandemi sürecinin verdiği dersleri unutmamak gerektiğine de vurgu yapan Buket Çelebiöven, şunlara dikkat edilmesini önerdi:

Çalışanlarımızın endişe ve çekincelerini ciddiye almamız ve ortak akıl dışında ortak kalp ile hareket etmemiz çok önemli. Pandemi süreci gösterdi ki, çalışanlarına şefkatli ve korumacı bir yaklaşım sergileyen şirketlerin verimlilik oranlarında artış oldu. Çünkü belirsizlik döneminde çalışan bağlılığı yaratmayı başardılar. İletişimi koparmadılar, herkesin farklı ihtiyaçları olduğunu kabul ederek kişiye özel yaklaşımlar geliştirdiler, daha esnek ve daha insan odaklı süreçler inşa ettiler. Tıpkı pandeminin ilk günlerinde olduğu gibi, birbirimizi ve sevdiklerimizi korumaya odaklanarak, aşı, maske ve mesafeye de dikkat ederek Omicron dalgasını yeneceğimize inanıyorum. Olası tüm önlemleri alalım ki çocuklarımız okula gitmeyi sürdürsün ve çalışan anne babaların verimliliği kesintiye uğramasın

Nasıl önlemler alınıyor?

Omicron varyantı ve vaka sayısı artışları nedeniyle çalışma düzeninde değişiklik yapan firma sayısı yüzde 43 dolaylarında. Bu firmaların bir kısmı ofise çağırdığı çalışanlarını tamamen tekrar evlere gönderdi. Sadece ocak ayı için çalışanlarını evlere döndürenler bulunuyor. Uzun süredir evden çalışıp Ocak 2022 itibariyle ofise geçmeyi düşünenler bunu erteledi. Haftada iki üç gün çalışanlarını işe çağıranlar belirsiz bir süre için tekrar tamamen evlere döndü. Hibrit çalışma gün sayısını düşürenler de oldu.