Omicron tsunamisi nedeniyle Londra'da hastaneler doktorsuz kaldı; ordu yardıma gönderildi

İngiltere’nin başkenti Londra’da çok sayıda sağlık çalışanının Omicron varyantıyla hasta ya da karantinada olması sebebiyle hastanelere yardım için ordu görevlendirildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Londra’da görevlendirilen 200 askeri personel arasında yer alan 40 doktor, hastaların tedavisine yardım edecek. Sağlık geçmişi olmayan 160 personel ise hasta kabulü, hastane işletmesi gibi alanlarda yardım edecek.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkede rekor kıran Covid vakaları karşısında yeni kısıtlamalar uygulanmayacağını, Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) yer yer yoğunlukla karşılaşabileceğini söylemişti.

Londra’da her hafta binlerce sağlık çalışanının işten uzak kaldığı biliniyor.