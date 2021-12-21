Omicron önlemi: Kraliçe Elizabeth, Noel planlarını iptal etti

Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth, Koronavirüs’ün Omicron varyantına ilişkin endişeler sebebiyle Sandringham’da geleneksel olarak gerçekleştirdiği Noel kutlamasını iptal etti.

BBC’de yer alan habere göre, Kraliçe Elizabeth bunun yerine Noel’i Windsor’da geçirecek ve aile üyeleri onu ziyaret edecek.

Buckingham Sarayı, Kraliçe’nin kararının kişisel olduğunu ve önlem olarak alındığını söyledi.

Kraliçe Elizabeth, geçen aylarda COP26 İklim Zirvesi, Anma Günü gibi bazı etkinliklere sağlık endişeleri nedeniyle katılamamıştı. Öte yandan Elizabeth’in Noel plan değişikliğinin Omicron varyantı nedeniyle yapıldığı belirtildi.