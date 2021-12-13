T24 LogoT24 Logo
Dünya

Omicron önlemi: İngiltere'de çalışanlar evden çalışmaya geri dönüyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Omicron varyantı karşısında üçüncü doz Covid aşısının 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açıldığını duyurdu

13 Aralık 2021 14:57

İngiltere’de Koronavirüs’ün Omicron varyantının artışıyla önlemlerde geçilen “B planı” kapsamında, evden çalışmaya dönülmesi çağrısı yapıldı.

BBC’de yer alan habere göre, İngiltere’de İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda gibi evden çalışabilecek kişilerin işlerini evlerinden sürdürmesi istendi.

B planı kapsamında İngiltere’de maske kuralları yeniden uygulamaya sokuldu ve gece kulübü, konser gibi kalabalık etkinliklerde sağlık sertifikası zorunluluğu başladı.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Omicron varyantı karşısında üçüncü doz Covid aşısının 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açıldığını duyurdu.

ingilterekoronavirüsomicronvaryantartışb planı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24