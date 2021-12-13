Omicron önlemi: İngiltere'de çalışanlar evden çalışmaya geri dönüyor

İngiltere’de Koronavirüs’ün Omicron varyantının artışıyla önlemlerde geçilen “B planı” kapsamında, evden çalışmaya dönülmesi çağrısı yapıldı.

BBC’de yer alan habere göre, İngiltere’de İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda gibi evden çalışabilecek kişilerin işlerini evlerinden sürdürmesi istendi.

B planı kapsamında İngiltere’de maske kuralları yeniden uygulamaya sokuldu ve gece kulübü, konser gibi kalabalık etkinliklerde sağlık sertifikası zorunluluğu başladı.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Omicron varyantı karşısında üçüncü doz Covid aşısının 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açıldığını duyurdu.