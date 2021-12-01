Omicron endişesi sürüyor: Seyahat sınırlamaları artıyor

Omicron varyantı nedeniyle çok sayıda ülkede tedbirler artırılıyor. ABD'ye seyahat edecekler daha sıkı testlere tabi tutulacak. Almanya'da 100 vaka olabileceği belirtiliyor.İlk olarak geçtiğimiz hafta Güney Afrika'da tespit edilen ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "Çok yüksek riskli" olarak sınıflandırılan Omicron varyantı, küresel alarma yol açtı. Kısa sürede çok sayıda ülkeye yayılan Omicron varyantının mevcut aşıları atlatma yeteneği konusundaki belirsizlik, bazı ülkeleri sınırlarını kapatmak için harekete geçirdi. Kasım ayında 56 ülkenin Omicron'a karşı korunmak için seyahat tedbirleri uyguladıkları bildirildi. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Ülkelerin vatandaşlarını henüz tam olarak anlamadığımız bir varyanta karşı koruma konusundaki endişelerini çok iyi anlıyorum" dedi. Ghebreyesus, "Ancak bazı üye devletlerin kanıta dayalı olmayan veya kendi başlarına etkili olmayan ve yalnızca eşitsizlikleri daha da kötüleştirecek peşin önlemler getirmesinden eşit derecede endişe duyuyorum" diye devam etti. Tedbirler artırılıyor Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) hava yoluyla seyahat edecekler, Omicron varyantı hakkındaki belirsizlikler nedeniyle daha sıkı testlere tabi tutulacaklar. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) Salı günü geç saatlerde yapılan açıklamada, ABD'nin ülkeye hava yoluyla gelen tüm yolculardan 24 saati geçmemiş Covid-19 testi ibraz etmesini isteyeceği belirtildi. Günlük test şartı hem ABD vatandaşları hem de yabancı uyruklu yolcular için geçerli olacak. Japonya ve Hong Kong bir süredir uyguladıkları seyahat kısıtlamalarının kapsamını genişletme kararı alırken, Avustralya da yeni virüs mutantı Omicron taşıdıklarından kuşkulanılan en az iki kişinin ülkenin en büyük kentinde çok sayıda bölgeyi ziyaret etmeleri üzerine endişe arttı. "Almanya'da yüz kadar vaka olabilir" Almanya'da Omicron varyantının durumuyla ilgili Münih Üniversitesi bünyesindeki Pettenkofer Enstitüsü'nün Başkanı Oliver Keppler, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği demeçte. "Almanya'da yüz kadar vaka olabilir" dedi. Keppler, mevcut enfeksiyon rakamlarının Omicron ile ilişkilendirilemeyeceğini, yaygın varyantın Delta olduğunu vurguladı. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Güney Afrika'dan gelen iki yolcuda Omicron varyantının görüldüğünü doğruladı. İngiltere ve ABD, yeni varyant Omicron’a karşı aldığı önlemler çerçevesinde güçlendirici doz aşılama programlarını genişletti. Piyasalardaki çalkantı duruldu Moderna CEO'sunun Omicron'un mevcut aşıların sağladığı korumayı atlatabileceğine yönelik açıklamalarının ardından Salı günü finans piyasalarında düşüş yaşansa da yatırımcılar Çarşamba günü soğuk kanlılığını korudu. Küresel sağlık yetkililerinin güvence vermesi ve insanlara aşı yaptırma çağrılarını yinelemesi bunda etkili oldu. Nitekim Avrupa İlaç Ajansı İcra Direktörü Emer Cooke, "Yeni varyant daha yaygın hale gelse bile, sahip olduğumuz aşılar koruma sağlamaya devam edecek" açıklaması yaptı. Cooke, aşı üreticisi BioNTech ve bilim insanlarının bu konudaki açıklamalarına atıfta bulunarak, laboratuvar analizlerinin aşılanan kişilerin kanında yeni varyantı nötralize etmek için yeterli antikor bulunup bulunmadığını iki hafta içinde açıklığa kavuşturacağını kaydetti. BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin Pfizer ile ortaklaşa geliştirdikleri aşının, muhtemelen Omicron'la enfekte olan hastaları da, hastalığın ciddi şekilde seyretmesine karşın koruyacağını söyledi. Öte yandan daha etkili ve tehlikeli olabileceği belirtilen mutasyonun Güney Afrika’da ortaya çıkması, varlıklı ve yoksul ülkelerdeki aşılama eşitsizliğini de yeniden gündeme getirdi. Reuters, dpa/ TY,SSB © Deutsche Welle Türkçe