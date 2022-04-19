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Dünya

Omicron dalgası nedeniyle haftalardır tam kapanma uygulanan Şangay'da kısıtlamalar hafifliyor

Kapamalar nedeniyle üretimin durduğu Şangay’da fabrikalar yeniden çalışmaya başlıyor

19 Nisan 2022 13:20

Çin’de Omicron varyantı vakalarının artması nedeniyle haftalardır tam kapanmanın uyguladığı 25 milyon nüfuslu Şangay’da kısıtlamalar hafiflemeye başlıyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, insanların evlerine kapandığı, gıdaya erişimde zorluklar yaşanan, Covid çıkanların karantina tesislerine götürüldüğü ve üretimin durduğu Şangay’da fabrikalar yeniden çalışmaya başlıyor.

Kısıtlamaların hafiflemesiyle yine testi pozitif çıkan herkes karantinna tesislerine götürülecek. Karantina tesisleri dışındaki bölgelerde hiçbir Covid vakası tespit edilememesiyle Çin’in hedeflediği ‘sıfır Covid’ politikası gerçekleştiriliş olacak.

Şangay’da Omicron dalgasının başladığı Mart ayından bu yana 340 binden fazla vaka tespit edilirken yedi kişi hayatını kaybetti.

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