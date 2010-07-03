Ömer Üründül'ün Dünya Kupası istatislikleri

T24 -

TRT 1'de yayınlanan Dünya Kupası maçlarını yorumlayan Ömer Üründül, Dünya Kupası kadar tartışma konusu oldu. İzleyenlerin bir kısmı Üründül'ü eleştirirken, bir kısmı ise destek verdi.bobiler.org tarafından hazırlanan Ömer Üründül'ün maç istatistikleri sosyal paylaşım sitelerinin en gözde ürünü oldu. Anlatımında kullandığı sözcüklerin sayısını toplayan site ilginç bir tablo hazırladı. Tabloya göre Üründül'ün kullandığı sözcükler: futbol enteresan 42, yani 108, kollektif futbol 6, yüzü/sırtı dönük forvet 4, ofsayt 23, blok halinde 16, çoooook 8, oooooovvv 15 olarak belirlendi.