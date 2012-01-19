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Spor

Ömer Üründül asist yaptı, Pepe bastı!

İspanya Kral Kupası'nda Barcelona'nın Real Madrid'i deplasmanda 2-1 yendiği 'el clasico'ya

19 Ocak 2012 02:00

T24 - İspanya Kral Kupası'nda Barcelona'nın Real Madrid'i deplasmanda 2-1 yendiği 'el clasico'ya damga vuran isimlerden biri TRT yorumcusu Ömer Üründül oldu. TRT yorumcusu sanal alemi salladı. Futbolseverlerin tepki gösterdiği bir isimde sahada gaddarca hareketleriyle dikkat çeken Madrid takımı oyuncusu Pepe oldu.

Üründül asist yaptı, Pepe bastı!

radikal.com.tr'nin haberine göre, İspanya Kupası çeyrek final ilk maçında Barcelona, geçen sezon finalde kaybettiği Real Madrid'i deplasmanda 2-1 yendi. Milli futbolcumuz Hamit Altıntop 90, Mesut Özil ise son 24 dakika Real forması giydi. 1Real Madrid maçın 11. dakikasında Cristiano Ronaldo ile öne geçerken 49'da Puyol ve 77'de Abidal, Katalan ekibini 2-1'lik galibiyete taşıdı.

TRT'de yayımlanan maçta sesin görüntüden önce gelmesi eleştiri konusu oldu. Özellikle Twitter'ı sallayan isimse yorumcu Ömer Üründül'dü. Güney Afrika'da yapılan Dünya Kupası'na vuvuzelayla birlikte damga vuran Üründül sanal alemde fırtınalar kopardı.
Ömer Üründül'ün maç sırasında yaptığı yorumlardan bazıları şöyle.
Bu takımla baş etmek çok zor yalçın! (Barcelona'nın ardı arkasınakesilmeyen atakları gelirken)
Xavi de her tarafa dönebiliyor ekseni etrafında.. (Barcelona'nın orta saha oyuncusunu överken)
Az daha geride olsa ofsayta yakalanmazdı. (Ofsayt pozisyonunu yorumlarken)
Puyol bir stopere göre teknik. (Altyapıdan yetişen ve 15 yıldır  formayı giyen Barcelona kaptanını futbolseverlere tanıtırken)

PEPE MAURINHO'YU BİLE ÇILDIRTTI


Futbolo gölge düşüren isimse Rael Madrid oyuncusu Pepe oldu. Karşılaşmanın 68. dakikasında Real Madrid'in defans oyuncusu Pepe, durdurmakta zorlandığı Messi'ye yapılan faul sonrası yerde yatan rakibinin yanına giderek önce kafasına diziyle vurdu, ardından Messi'nin elini kramponu ile çiğnedi. Hakemin gözünden kaçan o an, Real Madrid'in Barcelona karşısında düştüğü çaresiz durumu gösterdiği kadar, daha önce de benzer sabıkaları olan Pepe'nin tüm dünyadaki futbolseverlerin gözünden bir kez daha düşmesine neden oldu.
Karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında Pepe hakkında kendisine yöneltilen soruları da oldukça soğukkanlı bir şekilde karşılayan Barcelona Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Yaşanan durumu net olarak gördüğümü söylemem yanlış olur. Pozisyonu televizyondan gördükten sonra yorumlamak daha doğru olur" ifadelerini kullandı. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ise, "Pepe'nin pozisyonunu gördüm ancak şu anda yorum yapacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Pepe çok çalışkan ancak zaman zaman agresif hareketler yapıyor. Daha önce bu durumu onunla defalarca konuştum ve çeşitli uyarılarda bulundum." dedi.


Pepe'ye taş: Sen bir aptalsın

Real Madrid-Barcelona maçı sırasında Pepe'nin yerde yatan Messi'nin eline basması futbolseverleri isyan ettirirken, Manchester United'ın golcüsü Rooney milyonların duygularına twitter'dan tercüman oldu: "Pepe sen bir aptalsın."


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