-ÖMER ULUSOY'A YENİDEN TAHLİYE ANTALYA (A.A) - 25.02.2001 - Antalya'da ''devlet büyüklerine hakaret, mütecaviz sarhoşluk, meskun mahalde silah kullanma, ruhsatsız silah bulundurma, görevli memura mukavemet'' iddiasıyla tutuklanan ve Ağustos ayında tahliye edildikten sonra duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle yeniden tutuklanan Ömer Ulusoy, ikinci kez tahliye edildi. Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'nde 2008 yılında öğrenci grupları arasında yaşanan kavgaya öğrenci olmadığı halde yerleşkeye girerek karışan, öğrencilerin üzerine ateş açan ve verilen cezanın temyiz sürecinde tahliye edilen Ömer Ulusoy, geçen yıl Mayıs ayında Antalya Bahçelievler Mahallesi'nde eski arkadaşı olduğu öne sürülen bir kadının evinin önünde ruhsatsız tabancayla havaya ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındığı sırada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu devlet büyüklerine ve polislere hakaretlerde bulunan Ulusoy, ''devlet büyüklerine hakaret, mütecaviz sarhoşluk, meskun mahalde silah kullanma, ruhsatsız silah bulundurma, görevli memura mukavemet'' iddiasıyla tutuklanmış, Ağustos ayında tahliye edildikten sonra duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmasıyla yeniden tutuklanmıştı. Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Ömer Ulusoy, bugün görülen davanın duruşmasında tahliyesini talep etti. Duruşma savcısı, dava kapsamında delillerin toplandığını belirterek, sanık Ulusoy'un tutuksuz yargılanması görüşünü dile getirdi. Sanık avukatı Ayhan Atasayar da savcının görüşüne katıldıklarını ifade ederek, duruşmalara katılma zorunluluğu getirilerek, Ömer Ulusoy'un tahliyesini istedi. Tutukluluk süresi göz önüne alınan Ömer Ulusoy, duruşmalara katılması zorunluluğuyla ikinci kez tahliye edilmesine hükmedildi. Duruşma, Ulusoy'un akıl sağlığına yönelik tespitlerle ilgili adli tıp kurumu raporunun beklenmesi nedeniyle ertelendi.