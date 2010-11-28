-ÖMER ULUSOY YENİDEN TUTUKLANDI ANTALYA (A.A) - 28.11.2010 - Antalya'da tahliye edildikten sonra hakkında yakalama kararı çıkan ve yakalanarak adliyeye sevk edilen Ömer Ulusoy, mahkemece tutuklandı. Antalya'da ''devlet büyüklerine hakaret, mütecaviz sarhoşluk, meskun mahalde silah kullanma, ruhsatsız silah bulundurma, görevli memura mukavemet'' iddiasıyla tutuklanan ve ağustos ayında tahliye edildikten sonra duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Ömer Ulusoy, mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Ömer Ulusoy'un yargılanmasına tutuklu şekilde devam edilmesine karar verdi. Ömer Ulusoy'un yargılanmasına, 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edileceği belirtildi. Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'nde 2 yıl önce yaşanan olaylarla ilgili olarak bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Ömer Ulusoy, mayıs ayında Antalya Bahçelievler Mahallesi'nde eski arkadaşı olduğu öne sürülen bir kadının evinin önünde ruhsatsız tabancayla havaya ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Ulusoy ''devlet büyüklerine hakaret, mütecaviz sarhoşluk, meskun mahalde silah kullanma, ruhsatsız silah bulundurma, görevli memura mukavemet'' suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra ağustos ayında tahliye edilmiş, 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmayan Ulusoy hakkında ''kaçma şüphesi'' bulunduğu gerekçesiyle 4 gün önce yakalama kararı çıkarılmıştı. Ulusoy, dün gece bir inşaatta uyurken polis tarafından yakalanmıştı.