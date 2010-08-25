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ÖMER ULUSOY TUTUKSUZ YARGILANACAK ANTALYA (A.A)

25 Ağustos 2010 23:57

-ÖMER ULUSOY TUTUKSUZ YARGILANACAK ANTALYA (A.A) - 25.08.2010 - Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde iki yıl önce yaşanan olaylarla ilgili bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen ve ardından, Antalya'da ''devlet büyüklerine hakaret ve meskun mahalde silahla ateş ettiği'' iddiasıyla başka bir davadan tutuklanan Ömer Ulusoy, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Mayıs ayında Bahçeli Mahallesi 145 Sokak'ta, eski arkadaşı olduğu öne sürülen bir kadının evinin önünde ruhsatsız tabancayla havaya ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınırken devlet büyüklerine hakaret ederek, görevli polis memurlarına mukavemet gösterdiği iddiasıyla hakkında dava açılan Ulusoy'un yargılanmasına Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. ''Devlet büyüklerine hakaret, mütecaviz sarhoşluk, meskun mahalde silah kullanmak, ruhsatsız silah bulundurmak, görevli memura mukavemet'' suçlamalarıyla tutuklanan sanık Ömer Ulusoy ile arkadaşı tutuksuz sanık Atilla Savaş üçüncü duruşmaya avukatlarıyla katıldı. Duruşmada ifadesi alınan sanık Ömer Ulusoy, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Ulusoy'un tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için Kasım ayına ertelendi. 

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