Ömer Turan: Yine gözaltına alındım

AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Ömer Turan, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Turan, "Vallahi bıktım billahi bıktım. Bana yapılan FETÖ'cülere yapılmıyor" mesajını paylaştı.

Gazeteci Ömer Turan başka bir şehirde açılan hakaret davasında ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Turan, gözaltına alınmasıyla ilgili şu mesajları paylaştı:

"Yine gözaltına alındım. Hakaret ve iftira davasından dolayı, sanırım başka şehirdeki davada ifade vermediğim için yine gözaltına alındım. Yeter ya. Bıktım artık. 'FETÖ ile mücadele et' dediler, bizde ediyoruz, anamdan emdigim süt burnumdan geldi. Disiplin cezası bile almamış adamım.

Erdoğanı savunduğum için başka bir şehirde bana hakaret davası açılıyor, orada ifade vermediğim için zorla getirilme kararı çıkarılıyor, apar topar gözaltına alındım yine. Şu an karakola götürülüyorum. Vallahi bıktım billahi bıktım. Bana yapılan FETÖ'cülere yapılmıyor.

Müslüman Türk olmanın Bedelini ödüyorum. Bu ülkenin asıl zencileri Müslüman Türklerdir. Hayatında disiplin cezası bile almamış adamın, Türk devletini, Türk milletini savunduğum için şimdi karakollardan çıkamıyorum.

Turan, daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili yazılarından dolayı gözaltına alınmıştı.

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İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Kasım 2018