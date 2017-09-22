Ömer Turan gözaltına alındı

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Ömer Turan’ın gözaltına alındı.
Turan'ın gözalına alınmasını kurucusu olduğu manset24.com sitesi duyurdu.
“Sitemiz Manset24.com’un genel yayın yönetmeni, Gazeteci Ömer Turan az önce gözaltına alındı” ifadelerinin kullanıldığı haberde, Ömer Turan’ın gözaltına alınma sebebinin MİT Müsteşarı Hakan Fidan’la ilgili haberler olduğu iddia edildi.
Söz konusu haberde “Manset24.com daha önce Emre Uslu, Önder Aytaç ve Mehmet Baransu’nun Hakan Fidan’ı öve öve bitiremediği şok tweetlere ulaşmıştı” ifadeleri yer aldı.