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Spor

Ömer Toprak imzayı atıyor

Sportbild'in haberinde Ömer Toprak'ın Arsenal'e gidebileceği de belirtildi

18 Ekim 2016 15:06

Alman Sportbild dergisi, Ömer Toprak'ın sezon sonunda Borussia Dortmund'a transfer olduğunu ileri sürdü.

Dergideki haberde, kulüplerin Ocak ayında yazılı anlaşma yapmaları halinde Ömer Toprak’ın 12 milyon Euro’ya serbest kalacağı belirtildi ve iki kulübün bunu 2017 yılı başında imza altına alacakları belirtildi.

Ömer Toprak ile Borussia Dortmund arasındaki anlaşmanın 2016 yazında sağlandığı ama kulüplerin uzlaşamadığı belirtilen haberde, futbolcunun dört yıllık sözleşme karşılığında toplam 25 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

 

Tek engel Arsenal

 

Sportbild, Ömer Toprak’ın Borussia Dortmund’a transferinin önündeki tek engelin Arsenal olduğunu, 27 yaşındaki futbolcunun A Milli Takım’a geri dönmesiyle İngiltere’deki çalışma izni problemini aşarak Premier Lig’in yolunu tutabileceğini de yazdı.

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Ömer ToprakBorussia DortmundtransferArsenal

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