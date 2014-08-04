Ömer Şişmanoğlu, Eskişehirspor'a kiralandı

Eskişehirspor Kulübü, Beşiktaşlı futbolcu Ömer Şişmanoğlu'nu 1 yıllığına kiraladığını bildirdi. Ömer'in bu akşam saatlerinde Eskişehirspor'un Avusturya kampına katılacağı belirtildi.

DHA'nın haberine göre,



Eskişehirspor'dan yapılan açıklama şöyle; "Beşiktaşlı futbolcu Ömer Şişmanoğlu'nun kulübümüzde 1 yıl kiralık olarak forma giymesi konusunda kulübü ile anlaşmaya varılmış olup kendisiyle sözleşme imzalanmıştır.

Bu akşam saatlerinde Avusturya kampımıza katılacak olan Ömer'e Eskişehirspor'a hoşgeldin der başarılar dileriz."