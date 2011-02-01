T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ömer Şerif: Mübarek gitsin, peki sonra?

Mısırlı ünlü aktör Ömer Şerif protestoların merkezinde bulunan evini terk etmedi.

01 Şubat 2011 02:00

T24 - Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek karşıtı gösterilen her geçen gün alevlendiği Mısır'da birçok tanınmış isim ülkeden kaçarken, ünlü aktör Ömer Şerif protestoların merkezinde bulunan evini terk etmedi.

Ömer Şerif Kahire'deki evini terk etmedi

Mısır'ın yetiştirdiği en ünlü aktör olan Şerif, Associated Press haber ajansına, ülkesinin geleceği için endişeli olduğunu söyledi.

Şerif, protestoların merkez üssü Tahrir Meydanı'na bakan evinden yaptığı açıklamada, 8'inci gününe giren gösterilerle ilgili olarak, "Devlet Başkanı'nın istifa etmesini istiyorlar. Ama bundan sonra ne istediklerini bilmiyorlar" dedi.

Röportaj esnasında, oturduğu apartmanın üzerinden geçen helikopterleri gösteren 79 yaşındaki Şerif, protestocuları kastederek, "Açıkçası bundan sonra ne yapacaklarını bilmiyorum. Yerine kimi getirecekler, Mübarek'in yerini kim alacak, ülkeyi kim yönetecek? Bu soruların cevabını bilmiyoruz" diye konuştu.

"Doktor Jivago" ve "Arabistanlı Lawrence" filmleriyle dünya çapında ün kazanan Şerif, 2004 yılında çekilen "İbrahim Bey ve Kuran'ın Çiçekleri" filminde bir Türk bakkalı canlandırmıştı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24