Ömer Şerif: Mübarek gitsin, peki sonra?

T24

Mısır'ın yetiştirdiği en ünlü aktör olan Şerif, Associated Press haber ajansına, ülkesinin geleceği için endişeli olduğunu söyledi.Şerif, protestoların merkez üssü Tahrir Meydanı'na bakan evinden yaptığı açıklamada, 8'inci gününe giren gösterilerle ilgili olarak, "Devlet Başkanı'nın istifa etmesini istiyorlar. Ama bundan sonra ne istediklerini bilmiyorlar" dedi.Röportaj esnasında, oturduğu apartmanın üzerinden geçen helikopterleri gösteren 79 yaşındaki Şerif, protestocuları kastederek, "Açıkçası bundan sonra ne yapacaklarını bilmiyorum. Yerine kimi getirecekler, Mübarek'in yerini kim alacak, ülkeyi kim yönetecek? Bu soruların cevabını bilmiyoruz" diye konuştu."Doktor Jivago" ve "Arabistanlı Lawrence" filmleriyle dünya çapında ün kazanan Şerif, 2004 yılında çekilen "İbrahim Bey ve Kuran'ın Çiçekleri" filminde bir Türk bakkalı canlandırmıştı.