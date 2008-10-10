Ömer Onan'dan transferlere övgü



Fenerbahçe Ülker'li Ömer Onan, bu sezon transfer edilen oyuncuların takıma önemli katkılar yapacağını söyledi.





Fenerbahçe Ülker'in milli basketbolcusu Ömer Onan, yeni transferlerin takıma önemli katkılar sağlayacağını belirtti.



Ömer Onan, takımının mücadele ettiği ULEB Avrupa Ligi'nin resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, yeni transferlerin takıma çok önemli katkılar yapacağına inandığını bildirdi.



Deneyimli oyuncu, ''Giricek, Avrupa'nın en iyi skorerlerinden biri ve zaten kalitesi tartışılmaz. Onun Fenerbahçe Ülker'e önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Green ise sahada daha çok takım arkadaşlarını oynatan ve onları oyunun içine dahil eden bir oyuncu. Devin Smith ise gerçekten çok iyi bir oyuncu. Sahada yapmadığı iş yok. Tüm yeni yabancıların takımımıza önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum'' dedi.



Ömer Onan ayrıca, Avrupa Ligi'nde geçen sezon olduğu gibi bu sezon da ilk 8 içinde yer almayı amaçladıklarını, bu başarının ardından dörtlü final şansını zorlamayı istediklerini ifade etti.

