Ömer Onan basketbolu bıraktı

Fenerbahçe Ülker formasını 9 sezon boyunca giyen ve bu sürede 5 Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 2 de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları elde eden Ömer Onan basketbol hayatını sonlandırdı.

Düzenlenen törende konuşan Ömer Onan, "Sizlerle beraber çok güzel bir 8-9 sene geçirdik. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ömer Onan'a veda gecesinde konuşan Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu ise, "Ömer Onan ile çok güzel yıllar geçirdik, anlamlı başarılara imza attık ama bunların arasında en anlamlı olanı geçen sene yaşadığımız şampiyonluktu" dedi.