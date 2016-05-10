Ömer Koç'tan "laik Türkiye" vurgusu

Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, gençlere demokrasi ve laiklik mesajı verdi. Vakfın kuruluş yıl dönümünde konuşan Koç, “Türkiye’yi daha aydınlık günlere sizler taşıyacaksınız. Umarım laik Cumhuriyet’in kazanımlarını, demokratik ve laik Türkiye içinde yaşamamızı sizler de sağlayacaksınız” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye’nin eğitim alanında hizmet veren önemli vakıflarından Türk Eğitim Vakfı (TEV), 49’uncu yaşını Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde kutladı. Bugüne kadar 223 bin 600 gence yurtiçi, 1665 gence de yurtdışı bursu sağlayan vakfın düzenlediği törende Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Koç, gençlere seslendi. Daha önce vakfın Mütevelli Heyet Başkanı olan Rona Yırcalı martta düzenlenen toplantıyla TEV Yönetim Kurulu Başkanı olmuş, Ömer M. Koç ise Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini üstlenmişti. Konuşmasında bu konuya da değinen Ömer Koç, şunları söyledi:

"Bir yürek olacağız"

“Bu yıldönümümüzde vakfımız için yeni bir dönemin de başlangıcındayız. Geçen martta gerçekleşen devir teslimi sonrasında dokuz sene yürüttüğüm Yönetim Kurulu Başkanlığımın ardından görevimi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak sürdüreceğim. Yeni dönemde de seferberlik ruhuyla devam edeceğimiz faaliyetlerle, gençlerimize verdiğimiz eğitim desteğini daha yukarıya taşımak için, artan katılımla bir yürek olarak beraberce çalışacağız. TEV’in, kurucularımızdan bizlere, bizden de yeni nesillere kutsal emanet olarak ilelebet yaşatacağı en önemli hedefi, ülkesine karşı sorumluluk duyan hayırseverlerin eğitim ideallerini TEV’de gerçekleştirmesi ve ölümsüzleştirmesi. Bu yıl da bağışçılarımızın arzularını yerine getirmenin gururu içindeyiz.

"Başınız dik olsun"

Aydınlık geleceğimizin teminatı bursiyerlerimizin de parlak başarılarını görmek bize gurur ve mutluluk veriyor. TEV ailesi olarak nice eserler yaratacak ve vakfımızı nice 49 yıllara taşıyacağız. Sevgili gençler, başınız dik olsun. Azminiz sonsuz olsun. Türkiye’yi daha aydınlık günlere sizler taşıyacaksınız. Umarım laik Cumhuriyet’in de kazanımlarını, demokratik ve de laik Türkiye içinde yaşamamızı sizler de sağlayacaksınız. Yurtdışına gidenlere, umarım bir gün Türkiye’ye döner kazanımlarınızı paylaşırsınız, diyorum. TEV ile bağlarınızı hiç koparmayacağınıza eminim.” TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı da, “Biz toplanıyoruz, çalışıyoruz. Sizler destek veriyorsunuz. Türkiye’nin gençlerinin önünü açabilmek için 50 senedir bu işi yapıyoruz” dedi.