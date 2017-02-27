Ömer Koç paranın geleceğini yorumladı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, gelecekte paranın yerine farklı değişim araçlarının kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Koç Holding bünyesinde yayınlanan 'Bizden Haberler' dergisinin 'Geleceğin Ekranı' konusunda sorularını yanıtlayan Ömer Koç, "Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da düzenlenen Dünya Enerji Kongresi’nde de altı çizildiği üzere daha bir süre fosil yakıtları kullanmak durumundayız. Buna mukâbil artan iklim değişikliği kaygısı ve ekonomik faktörlerin de desteğiyle yenilenebilir enerjinin yükseldiği de bir gerçek. Bu noktada diyebilirim ki, elindeki yeraltı ve yerüstü doğal kaynak kapasitesini en iyi kullanan ve bunlara yönelik etkin politikalar üreten ülkelerin gücü de haliyle artacak" dedi.

"Gelecekte paranın yerine farklı değişim araçlarının kullanılması kaçınılmazdır"

Ömer Koç şöyle devam etti:

"Gücün en önemli bileşenlerinden biri de dijital teknolojilerin kullanımı olacak. Bugün yapay zekanın günlük hayata inmesini, nesnelerin interneti sayesinde ışıkların yanmadığı fabrikaları konuşuyoruz. Tüm bunlar 100 yıldır alışılagelmiş ekonomik düzenin ve temel üretim felsefesinin kökten değişmesine zemin hazırlıyor. Bu değişimde doğru konumlanan ve teknolojik unsurları etkin kullanan oyuncuların da güçlerini artırması ve söz sahibi olmaları kaçınılmaz. Özetlemek gerekirse gücün bileşenleri hard power’dan soft power’a doğru bir geçişe işaret ediyor. Bu bileşenleri kendi kapasiteleri ve yetkinlikleri çerçevesinde konumlandıran oyuncular öne geçecektir. Gelecekte paranın yerine farklı değişim araçlarının kullanılması kaçınılmazdır. Bunun en somut göstergesi bugün bile günlük hayatımıza giren dijital/mobil ödeme sistemleridir. Ayrıca Bitcoin gibi sanal para birimleri oluştu ve kullanımda kendine yer bulmaya başladı. Hatta bu sistemin özünü oluşturan Blockchain teknolojisi sayesinde merkez bankalarından konvansiyonel finans kuruluşlarına tüm değer zincirinin rollerinin yeniden tanımlanacağına dair bir görüş de var. Bu çeşitlenmenin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyorum. Ancak hâlihazırda kullanmakta olduğumuz banknotların daha uzun bir süre geçerli olacağını tahmin ediyorum.

"Yepyeni unsurların 'para birimi' olarak kullanıldığı bir dünyaya giriyoruz"

"Diğer yandan daha bireysel bazda değerlendirirsem yepyeni unsurların 'para birimi' olarak kullanıldığı bir dünyaya giriyoruz. Örneğin kişisel bilgiler... Bugünün bağlantılı ve mobil dünyasında kişisel bilgiler bir para birimi gibi. Ne kadar çok kullanırsanız bu hizmetler o kadar çok gelişiyor ve kolaylaşıyor. Örneğin telefonunuzun konum bilgilerini verdiğinizde konumunuza uygun teklifler geliyor. Ya da çok iyi hazırlanmış bir raporu okuyabilmek için bir siteye kişisel ve demografik bilgilerinizi vermeniz gerekiyor. Bu nedenle 'privacy as a new currency' diyebiliriz."