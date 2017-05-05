Ömer Koç: Laik ve demokratik cumhuriyete bütün güçlüklerin üstesinden gelerek sahip çıkılmalı

Koç Vakfı yönetimi, Anıtkabir’deki “Ata’ya Umut Ziyareti”nin ardından, Ankara’da bağışçıları, gönüllüleri, çalışanları, bursiyerleri ve medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhuriyet'ten Çiğdem Toker'in haberine göre Ömer Koç, TEV’in etkinliklerine dair bilgi verdiği kısa konuşmasında, salondaki bursiyerlere “Bilhassa sizlerin ümitsizliğe, karamsarlığa, yeise kapılmamasını rica ediyorum. Büyük Atatürk’ün dediği gibi, hayat mücadeleden ibarettir” diye seslendi.

Koç, “Laik ve demokratik cumhuriyete bütün güçlüklerin üstesinden gelerek sahip çıkılmalı” dedi.