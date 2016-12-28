Ömer Koç: Hukukun üstünlüğünü kaybetme lüksümüz yok

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, güçlü bir Türkiye ve piyasa ekonomisi için güçlü ve şeffaf kurumlara, tarafsız ve hızlı çalışan bir hukuk sistemine, hukukun üstünlüğüne, hak ve özgürlüklerin korunmasına, adil bir vergi düzenine ve kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye ihtiyaç olduğunu vurguladı. Koç, “Bu değerleri kaybetme, erozyona uğratma lüksümüz yok. Gün, sahip olduğumuz yüksek potansiyeli ortaya çıkaracak bir planlama ve işbirliği ile el ele vererek, her zamankinden daha fazla çalışma, yeni büyüme ve başarı hikâyeleri yazma günüdür” diye konuştu.

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Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, Ömer Koç, 2016 yılının nasıl geçtiğini ve 2017 öngörülerini anlattı. Koç, ülke olarak başta demokrasimiz olmak üzere, Cumhuriyetimizin temel değerlerinin kıymetini daha iyi anladığımız, zor bir yılı geride bırakmak üzere olduğumuzu vurgulayarak, dünya genelinde son derece önemli ekonomik ve politik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, Türkiye’nin de çok zorlu sıkıntılarla karşı karşıya kaldığına işaret etti.

Kara leke

15 Temmuz 2016’da meydana gelen darbe girişiminin siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçtiğini dile getiren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı “Hep birlikte bir kez daha aklını ve vicdanını başkasına ipotek etmeyen, ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller’ yetiştirmenin neden önemli olduğunu gördük. Ülkemizin dört bir yanında terör saldırıları meydana geldi. Refah ve huzurumuzu hedef alan, demokrasi, hukuk, barış ve özgürlük ortamını kaosa dönüştürmeyi hedefleyen bu terör saldırıları karşısında büyük bir dayanışma örneği sergiledik. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum” ifadesini kullandı.

"Kuruluş harcına sahip çıkmalıyız"

Cumhuriyetin 100. yılına yaklaşırken, 2023 hedeflerinin her zamankinden daha büyük önem taşıdığını belirten Koç, kamu ve özel sektörün birbiriyle koordinasyon içinde, 2023 hedefleri doğrultusunda çalışması, Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına girme idealinden vazgeçilmemesinin son derece önemli olduğunu aktardı. Koç, katma değerli üretim ve ihracatı artırmak için, inovasyon ve teknolojiyi merkeze alan bir modelde, devlet ve özel sektörün hiç olmadığı kadar yan yana ve eşgüdümlü çalışması gerektiğini kaydederek, "Ülkemizi daha güçlü, müreffeh ve daha çağdaş kılacak bir yapıyı hep birlikte inşa etmeliyiz" dedi.

"Yatırıma devam"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, bu ülkede yaşayan, bu ülkeye gönül borcu olan, gelecek kuşaklara daha iyi bir Türkiye bırakma arzusunda olan herkesin Türkiye’nin kuruluş harcına sahip çıkması, işine dört elle sarılmasının, her şeyden evvel bir vatandaşlık görevi olduğuna vurgu yaptı. Koç, “Biz, Koç Topluluğu olarak, bu inanç ve sorumlulukla 90 yıldır olduğu gibi “Ülkem varsa ben de varım” diyerek ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimi için çalışmaya, yatırım yapmaya, üretmeye ve istihdama ve nihayetinde içinde yaşadığımız toplumun gelişimi için yapacağımız katkılara odaklanarak, daha güçlü Türkiye idealine sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"2017 barış getirsin"

Ömer Koç, “Böyle bir ortamda, daha güçlü bir Türkiye için çok çalışmak zorundayız” değerlendirmesini yaptı. Koç, 2017 yılının memleketimize ve dünyaya barış, huzur ve daha müreffeh günler getirmesini dilerim” ifadelerini kullandı.