Ömer Koç, BM'de konuştu: Toplumsal cinsiyet eşitliği, adil gelecek için şart

“Kadınsız toplum yarınsız toplumdur” diyen Koç Holding Başkanı Ömer Koç, toplumsal eşitlik konusunda önemli bir sorumluluk üstlendiklerini söyledi. BM'nin HeForShe zirvesinde konuşan Koç, "Toplumsal cinsiyet eşitliği, adil gelecek için şarttır" dedi.

Aynı zirvede konuşan Sabancı Holding Başkanı Güler Sabancı da “Kamusal alanda, siyasette, eğitimde hala gidilmesi gereken çok yol var" ifadelerini kullandı.

Araştırmalara göre, 2015 yılında, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde iş gücüne katılma oranı yüzde 51,3 iken, erkeklerde yüzde 71,6, kadınlarda ise yüzde 31,5 oldu. Dünya kadınlar gününde kadın istihdamı arttırmak için harekete geçen temsilciler, cinsiyet eşitliğine de önemle vurgu yapıyor.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi’nin dünya çapında Eylül 2014’te başlattığı ve Mart 2015’te Koç Topluluğu’nun Türkiye’deki ana destekçisi olduğu HeForShe hareketinin küresel liderleri arasına katıldı. 2030 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefleyen HeForShe’nin bu hedefe ulaşmayı hızlandırmak amacıyla oluşturduğu "10x10x10 Etki Programı" kapsamında iş dünyasından seçilen 10 küresel liderinden biri olan Ömer M. Koç, Koç Topluluğu’nun program dâhilindeki taahhütlerinin de sözcüsü olacak.

Koç, toplumsal cinsiyet eşitliğini ana meseleleri arasında gördüklerini vurgularken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplumsal cinsiyet eşitliği ülkelerin kalkınması, insani gelişmenin sağlanması ve daha adil toplumların oluşması için en önemli unsurlardan biridir. Bu kapsamda, iş ortamlarımızda toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklememiz, her anlamda daha güçlü bir Türkiye’nin kapılarını da açacaktır. Topluluk olarak cinsiyet eşitliği mücadelesinde etkili bir çaba içindeyiz ve etki gücümüzün en yüksek olduğu alana odaklanıyoruz. Kadınların işgücüne katılımı, istihdamda kalması ve karar alma mekanizmalarına dâhil olması için çalışıyoruz.”

Cam tavanları kırmalıyız

Sabancı Holding tarafından Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen “Hayata Yön Verenler” başlıklı panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, hayatın her alanını şekillendiren kadınların önemini hatırlatmak için bir fırsat olarak değerlendirdiklerini söyledi. Sabancı, aşılacak engellerin, kırılacak “cam tavanların” çok olduğunu kaydederek, Türkiye’de kadının iş gücüne katılımının hala yüzde 33 seviyesinde olduğunu aktardı. Sabancı, kamusal alanda, siyasette, eğitimde hala gidilmesi gereken çok yol olduğunu ifade etti. Bir yandan da yadsınamaz ilerlemelerin yaşandığını belirten Sabancı, "tünelin ucundan ciddi bir ışık sızdığını, eğitime katılım oranlarının yükseldiğini, medyanın, sivil toplumun, kamunun, iş dünyasının kadın meselesine karşı duyarlılıklarının arttığını" anlattı. Sabancı, eşitliğin sağlanmasının, toplumun tek bir kesimi için değil, ortak gelecek için kritik önem taşıdığını artık herkesin bildiğini belirterek, kadınların dünyanın birçok ülkesinde iş gücünün dışında kalmasının sadece kadınlara değil, küresel kalkınmaya zarar verdiğinin rakamlarla ispatlandığını vurguladı.

Güler Sabancı, şöyle devam etti:

“Kadınların eğitilmesinin önemi, yarattıkları ekonomik değer, müşteri olarak seçici, yönetici olarak karar verici ve ekonomiye sağladığı katkılar ve sahip olduğumuz daha birçok bilgi ile artık itiraz edilmez noktaya geldi kadının dünya ekonomisindeki önemi. Kadınların yönettikleri şirketlerin yüzde 15 daha fazla kar ettiklerini görüyoruz. Ama artık tüm bu söylemlerin artık bir adım ötesine geçme vakti. Artık kadın meselesine yeni boyutlardan bakma vakti geldi. Ben okula gittim, iş sahibi oldum, bu bana yeter demiyor. Gururla söylüyorum ki Türkiye ortalamalarının üzerinde kadın çalışan oranlarına sahibiz. Çalışanlarımızın yüzde 40’ı kadın.”

Yönetici oranı yüzde 50 olacak

ING Bank Türkiye’deki kadın çalışan oranı yüzde 55 iken, yönetici kadın oranı yüzde 36 seviyesinde bulunuyor. Banka, kadınların iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi kurmasına destek olan program ve uygulamalarıyla bu oranı 5 sene içinde yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor. ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, “Türkiye’de kadının ekonomiye katılımı kendi potansiyelinin çok altında. Kadınların işgücüne katılımı için kız çocuklarını erken yaşlarda bilinçlendirmek, cesaretlendirmek gerekiyor. 2013 yılından bu yana devlet okullarında yürüttüğümüz ve bugün öğrenci sayısı 26 bin 500 olan Turuncu Damla eğitim programımızda bunu birebir deneyimledik. Eğitimlerimizle gördük ki kız çocuklar erkek çocuklara göre tüketimde yüzde 15 daha sabırlılar.”

İş dünyası parlayacak

Mercer’in ‘Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça’ adlı araştırmasının Türkiye sonuçlarını açıkladı. İlk kez, PWN İstanbul ortaklığı ile yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de şirketler giderek artan bir ilgiyle kadın temsilini artırma çabası içinde. Yüzde 32 ile dünya ortalamasının 6 puan gerisinde olan Türkiye’de kadın çalışan katılım oranı, üst kademede ise global ortalamanın üzerine çıkıyor. Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça Araştırması’nda 2025’e gelindiğinde kadınların profesyonel kademede ve daha üstünde, işgücünün yüzde 40’ından daha azını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Online eğitim veriyoruz

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, geçen yıl terfi eden çalışanlarının yüzde 52’sinin kadın olduğu bilgisini vererek, daha iyisini istediklerini aktardı. Sabancı, 2016’da 10 bini aşkın çalışanlarına toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda online eğitim verdiklerini bildirdi.

Dönüşümler örnek olmalı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, “Faaliyet gösterdiğimiz sektörler ve çalışan sayımız ile ülkemizin önemli bir bölümüne ulaşıyoruz. Dolayısıyla, Koç Topluluğu’nda yaşanacak bir dönüşümün, ülkemizin de bu alanda ilerlemesine örnek olabilecek nitelikte olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.