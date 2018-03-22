Ömer Koç: Artan eşitsizlikler hem ülke içinde hem de ülkeler arasında kutuplaşmayı pekiştiriyor

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere artan eşitsizliklerin hem ülkeler içinde hem de ülkeler arasında kutuplaşmayı pekiştirdiğini belirten Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, "Eşitsizlikler deyince gelir eşitsizliğinin yanı sıra; toplumun tüm kesimlerinin kaliteli eğitime, teknolojiye ve sağlık hizmetlerine uygun koşullarda erişimini de anlamamız gerekiyor” dedi.

İstanbul Nakkaştepe’deki holding merkezinde gerçekleştirilen Koç Holding’in 54. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Ömer Koç, dünyanın geleceğimizi şekillendirecek birçok politik, ekonomik, teknolojik ve toplumsal gelişmeye sahne olduğuna dikkat çekerek, "Bir yandan küresel olumlu ekonomik gelişmelerle büyüme hızlanıyor, diğer yandan ise gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyada artan eşitsizlikler hem ülkeler içerisinde hem de ülkeler arası kutuplaşmayı pekiştiriyor. Eşitsizlikler deyince gelir eşitsizliğinin yanı sıra; toplumun tüm kesimlerinin kaliteli eğitime, teknolojiye ve sağlık hizmetlerine uygun koşullarda erişimini de anlamamız gerekiyor. Üstelik yeni dijital çağda istihdam ve iş gücü yapısının önemli bir değişim göstereceğini dikkate alırsak; önümüzdeki dönemde de bu gelişmelerin devam etmesi kuvvetle muhtemeldir” ifadelerini kullandı.

"En önemli üç faktör: Kaliteli eğitim, bilime aktarılan kaynaklar ve özgür düşünce ortamı”

Daha yenilikçi, kapsayıcı ve iş birliği odaklı bir büyüme modeline olan ihtiyacın giderek arttığını kaydeden Ömer Koç, "Böyle bir küresel tablo içinde, ülkemizin yüksek katma değer yaratan bir üretim yapısına geçmesinin de ötesinde; yeni dijital çağda bizi rekabetçi kılacak ortamı da hazırlaması gerekiyor. Bu çerçevede bilim, teknoloji ve inovasyonu besleyecek iklimin yaratılması önem arz ediyor. Bunun için de en önemli üç faktör; kaliteli eğitim, bilime aktarılan kaynaklar ve özgür düşünce ortamıdır” diye konuştu.

"Geleceğe hep birlikte öncülük etmeye çalışacağız"

Koç Topluluğu olarak çalkantıların azaldığı ancak birçok yeni değişkenin devreye girdiği 2017 yılını oldukça başarılı tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç da gerek iç piyasada gerekse geleneksel ihraç pazarı olan Avrupa’daki canlanmaların, üretim, ciro ve kârlılık artışını desteklediğini belirterek şu bilgileri verdi:

-Sadece iç piyasaya bağlı kalmayıp, ihracat ve uluslararası faaliyetlerimizden kaynaklanan gelirlerimizi de yükseltme çabalarımız sürdürüldü.

-Son beş yılda gerçekleştirdiğimiz 34 milyar lirayı aşan kombine yatırımlarımızın sonucunda; bir yandan üretim ve hizmetlerimizi artırırken, diğer yandan kalitemizi ve teknolojilerimizi en rekabetçi seviyelere ulaştırmaya çalıştık. Sizlere sunduğumuz başarılı ekonomik sonuçlar bu çabalar sayesinde gerçekleşti.

-Geleneksel ilkelerimizle ve tutumumuzla bir yandan mevcut faaliyetlerimizde iş hacmimizi, verimliliğimizi, teknoloji ve kalite standartlarımızı artırırken diğer yandan büyümemizi sürdürme amacıyla yeni fırsatları da titizlikle değerlendiriyoruz.

-Ülkemizin ve çalışanlarımızın yüksek potansiyeline olan inancımızla Topluluğumuzu yeni kuşaklara taşımak için; aynı kararlılık, inanç ve sorumlulukla, geleceğe hep birlikte öncülük etmeye çalışacağız.

-Yeni dijital çağda bizi rekabetçi kılacak ortamı da hazırlaması gerekiyor.