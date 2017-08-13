Ömer Kemal Aydın'dan bronz madalya

Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda ferdi müsabakaların son gününde milli sporcu Ömer Kemal Aydın, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şili'nin başkenti Santiago'daki şampiyonada 90 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Japon rakibini ippon ile yenen Türk sporcu, çeyrek finalde Alman rakibine son saniyelerde kendi oyunuyla yenilince repesaja kaldı.

Bronz madalya yolundaki ilk maçında Gürcü sporcuyu ipponla geride bırakan Aydın, kürsü mücadelesinde Brezilyalı rakibini de ipponla yendi ve madalyayı boynuna taktı.

Ferdi müsabakalar sonunda Türkiye, 1 altın ve 2 bronz madalyayla ülke sıralamasında 8. olurken, ilk sırayı Japonya (3 altın, 2 gümüş, 7 bronz), ikinciliği Almanya (2 altın, 1 gümüş, 4 bronz) ve üçüncülüğü Rusya (2 altın, 1 gümüş, 3 bronz) elde etti.