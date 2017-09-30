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Ömer Halisdemir'in silah arkadaşı, Kuzey Irak'ta şehit oldu

4 asker de yaralandı

30 Eylül 2017 12:39

Türkiye -Irak sınır hattının Hakkâri’nin Çukurca ilçesinin karşısında yer alan Kuzey Irak’ın Kanimasi bölgesinde, PKK’lılarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucunda Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar (41) şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yahya Acar’ın, 15 Temmuz şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in silah arkadaşı olduğu, beraber görev yaptıkları ortaya çıktı.

Şehidin amcasının oğlu Arif Acar, “İkisi de Özel Kuvvetler’de aynı timdeydi. Biri uzman çavuş, biri astsubaydı. Şehidimiz, Korgeneral Zeki Aksakallı Paşa’nın korumasıydı. İkisi de onun emrindeydi. 10-15 sene beraber çalıştılar. Ömer Halisdemir’in çocuklarına şehidimizin eşi Mevlüde baktı hep. Sürekli beraberlerdi. Şehidimiz çok operasyona katıldı. Kahramanca görev yaptı” diye konuştu.

Arif Acar, şehit Acar’ın, Haziran 2014’te terör örgütü IŞİD'in rehin aldığı o dönemki Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz ve beraberindeki 49 kişinin 101 gün rehin tutulması olayında kurtarma operasyonu yapan timde de yer aldığını ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminde rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın kurtarılması için Akıncı Üssü’ne yapılan operasyonda da bulunduğunu söyledi.

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