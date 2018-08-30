Ömer Halisdemir'in ailesinden reklam afişine tepki

15 Temmuz darbe girişimi sırasında öldürülen Ömer Halisdemir'in fotoğrafının Şanlıurfa'da özel bir eğitim kurumunun reklam afişinde kullanmasına ailesinden tepki geldi.

Darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürerek 15 Temmuz darbe girişiminin sembollerinden olan Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, ağabeyinin fotoğrafının reklam afişinde kullanılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Soner Halisdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Şehit Ömer Halisdemir'in adı savunma sanayisinden, kara, deniz ve hava lojistik hizmetlerine, medya yayıncılığından finansal hizmetlere, bilimsel ve sınai incelemeden, eğitim öğretim alanına, hukuki hizmetlerden mühendislik hizmetlerine, tıbbi alandan enerjiye kadar birçok sektörde şehidin ismi üzerinden kazanç sağlamaya çalışan kötü niyetli kişilere engel olmak amacıyla tescillendi. Türk Patent ve Marka Kurumunun Ömer Halisdemir'in adını tescillemesiyle artık şehidimiz üzerinden kötü niyetle maddi kazanç elde etmek isteyenler için hukuki ve cezai yaptırımlar söz konusu olacaktır. Devletimiz şehidine sahip çıkmış, ailesini ve ismini bu tescil ile koruma altına almıştır. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde faaliyet gösterdiklerini beyan eden Prestij Özel Eğitim Kursu adındaki firma şehidimizin adını ve fotoğrafını Halisdemir ailesinden ve yetkili mercilerden izin almaksızın kazanç sağlamak amacıyla yazılı-görsel ve sosyal medya aracılığıyla reklamlarında kullanmalarından dolayı, devletimizin ve milletimizin adına şehitlerimizin manevi haklarını korumak adına hukuki işlem başlatılmıştır."