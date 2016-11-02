Ömer Halisdemir’in ailesi: İsmi ile fotoğrafları hiçbir film ve reklamda kullanılmasın

15 Temmuz darbe girişiminde darbeci general Semih Terzi’yi alnından vurarak olayın seyrini değiştiren şehit astsubay Ömer Halisdemir’in ailesi Niğde Valiliği’ne verdiği dilekçede, Ömer Halisdemir isminin ve fotoğraflarının hiçbir film ve reklamda kullanılmasını istemediklerini bildirdi.

Konu ile ilgili Niğde Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kahraman Şehidimiz Ömer Halisdemir’in ailesi tarafından Valiliğimize verilen dilekçede; Şehidimiz Ömer Halisdemir’in isminin ve resminin hiçbir şekilde filmlerde, reklamlarda, kar amacı taşıyan şirket ve işletmelerde, vakıf, dernek ve sivil toplum örgütleri tarafından kullanılmasına kesinlikle muvafakat vermedikleri ve aksi davranışta bulunanlar hakkında yasal yollara başvurulacağı belirtilmiştir."