Ömer Halisdemir davasında firari 2 astsubay tutuklandı

15 Temmuz darbe girişiminde Astsubay Ömer Halisdemir'in hayatını kaybettiği Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın, firari sanığı 2 eski astsubay başçavuş tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Ali Kapucu ve Uğur Demirtaş gözaltına alındı. Firari sanıklar Kapucu ve Demirtaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Sanıklar haklarındaki tutuklama kararlarının hakimlikçe yüzlerine okunmasının ardından tutuklanarak cezavine gönderildi.