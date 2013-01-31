Paris suikastının sırrı lüks otelde!

MİT ve emniyet güçleri, Fransa’nın başkenti Paris'te PKK’lı Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez’in öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın başşüphelisi Ömer Güney’in Türkiye’de kaldığı adresleri tespit etti. Ardından Güney’in Ankara Tunalıhilmi Caddesi’nde beş yıldızlı BestWestern Otel’de çeşitli tarihlerde 20 gün kaldığı belirlendi. Polise bilgi veren otel çalışanları, Güney’in otele geç saatlerde girdiğini ve çoğunlukla alkollü olduğunu anlattı. Soruşturma kapsamında otelin güvenlik kameralarının görüntülerine de el konuldu.

Vatan Gazetesi'nin haberine göre, kameraların 72 saat sonra kayıt sildiğini belirleyen güvenlik güçleri, bilişim uzmanları aracılığıyla bu kayıtları kurtarıp mercek altına aldı.

Güney’in otele 3 bin lira para ödediği, ödemeleri nakit olarak yaptığı da toplanan istihbarat notlarında yer aldı. Otelin ziyaretçi kayıt defterinde yapılan araştırmalarda Güney’in iki kez otel odasındaki telefon numarasından arandığı, otelin internet ağı üzerinden de birkaç mail yolladığı belirlendi. Bu maillerin gönderildiği bilgisayarların IP adresleri araştırıldı. Yapılan çalışmalarda, Ömer Güney’in cinayetlerden 19 gün önce aynı caddede bulunan uçak firmasında yürüyerek bilet almaya gittiği de belirlendi.

Otel ve bilet ofisi arasındaki tüm MOBESE kayıtlarına incelenmek üzere el konuldu. Yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindiği, Güney’in PKK bağlantılarının netleştiği de ifade edildi. Güney’in Türkiye’de çoğu PKK’lı 12 kişiyle irtibatının da olduğu belirlendi. MİT ve polis bu kişilerin peşinde.

'Aile inanmıyor'

Suiakstin başşüphelisi Güney'in ailesi ise, tüm iddiaları reddediyor. Güney'in amcası Zekayi Güney'in Akşam Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, 'Ömer'in Ağustos'ta Ankara'ya geldiği bilgisi basında yer alıncaya kadar geldiğini bilmiyorduk, bize uğramamıştı. Bu olay ortaya çıkıp Ömer tutuklandıktan sonra babası ile görüştüm. Ömer, Almanya'dan tanıdığı ve yanında çalıştığı bir ağabeyinin çocuğunun düğüne geldiğini söyledi.' dedi. Diğer yandan amca Güney, iddiaların doğrul olması durumunda, yeğeninin can güvenliğinin olmadığını, cezaevinde faili meçhule kurban gidebileceğinden korktuklarını söyledi.

'İki kişi buharlaştı mı?'

Amca Zekayi Güney, yaptığı açıklamanın devamında, 'Ömer, ifadesinde 'cinayetleri ben işlemedim' demiş. Tutuklanmasına neden olan kamera görüntülerinde oynandığını ileri sürmüş. Ömer'in iddiasına göre, binaya girerken yanında iki kişi daha varmış. Ancak bu kişiler, savcılığın elindeki kamera görüntülerinde yer almıyor. Ömer, görüntülerde oynanarak yanındaki iki kişinin silinerek 'buharlaştırıldığını' ileri sürüyor. Herhalde yanında olduğunu iddia ettiği iki kişinin adını da vermiştir. Bu gelişmeyi, Ömer'in babası benimle paylaştı. Bu bilgi kendisine, Fransa'daki savcılık veya avukatlardan gelmiş.' ifadesini kullandı.

