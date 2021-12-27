Ömer Faruk Yurtseven'in kariyer gecesi

NBA'de Miami Heat sahasında, Orlando Magic'i 93-83 mağlup ederken, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven kariyer rekoru kırdı.

American Airlines Arena'da oynanan maçta kariyerinde ilk kez 5'te çıkan Ömer Faruk Yurtseven, 33 dakika süre alıp 15’te 8 şut isabetiyle 16 sayı, 15 ribaunt ile double-double yaparak kariyer rekoru kırdı. Ömer maçta 2 de asist yaptı.

Bu mücadele Ömer Faruk’un bu sezon çift haneli ribaund topladığı 5. maç olurken, üst üste 4 maç çift haneli ribaunt yapan ilk çaylak olarak Miami Heat tarihine geçti.

Maçta Miami Heat adına Jimmy Butler ile Caleb Martin 17'şer sasıyla mücadeleyi tamamlarken, takımın 41 yaşındaki emektar oyuncusu Udonis Haslem 11 dakikada 8 sayı, 5 ribaunt ve 5 faulle oynadı.

Orlando Magic'de Garry Haris 20 sasıyla öne çıkan isim olurken, R.J. Hampton 14 sayı, Franz Wagner 13 sayıyla maçı tamamladı.