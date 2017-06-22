Ömer Faruk Kavurmacı'nın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Geçtiğimiz hafta ikinci kez tutuklanan İstanbul Belediye Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın mahkemeye çıkacağı tarih belli oldu. FETÖ'nün iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kavurmacı'nında buluntuğu 30'u tutuklu 86 sanıklı TUSKON davası 23 Ekim'de yapılacak.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesinin yanındaki duruşma salonunda yapacağı davanın ilk duruşması 23 Ekim 2017 Pazartesi günü yapılacak.

Davanın ikinci duruşması 24, üçüncü duruşması 25, dördüncü duruşması 26 ve beşinci duruşması da 27 ekim tarihinde görülecek.

15 yıla kadar hapsi isteniyor

Ömer Faruk Kavurmacı'nın da bulunduğu 80 sanık için de "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.