Ömer Faruk Gergerlioğlu’na hakaret eden Milat’ın eski yazı işleri müdürüne tazminat cezası

T24 yazarı Ömer Faruk Gergerlioğlu’na hakaret eden Milat gazetesinin eski yazı işleri müdürü Erdal Şimşek, tazminat ödemeye mahkûm oldu.

2012 yılında köşe yazarı olduğu Milat gazetesinden Akit gazetesinin yayınlarını eleştiren Gergerlioğlu, o dönem Milat’ın yazı işleri müdürü Erdal Şimşek tarafından hakarete uğramıştı. Gergerlioğlu’nun şikayeti üzerine Bakırköy 6. Sulh Ceza Mahkemesi Mahkeme sanık Erdal Şimşek hakkında hakaret suçundan mahkûm etti. Cezası artırıma tabi tutularak 105 gün adli para cezası (günlüğü 20 TL’den) 2 bin 100 TL para cezası verildi. Daha önce başka bir mahkûmiyeti olduğu için cezası ertelenmedi.

Gergerlioğlu, daha sonra Bakırköy 8. Asliye hukuk mahkemesinde manevi tazminat davası açtı. Şimşek, Gergerlioğlu’na 3 bin 500 lira ödemeye mahkûm oldu.

Gergerlioğlu konuya dair yaptığı açıklamasında şöyle dedi:

“Tüm onurlu insanlara hakaret edenin kirli ağzına tahammül etmemesini, boyun eğmemesini tavsiye ederim. İnsanlık onuru, ağır aksak da olsa işleyen yargısal yolların zorluğundan çok daha üstündür.”