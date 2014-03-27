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Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yeni Akit’e açtığı tazminat davasını kazandı

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yeni Akit gazetesine açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Yeni Akit, Gergerlioğlu'na 3 bin TL ödeyecek

27 Mart 2014 14:07

Yazar Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yeni Akit gazetesine açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

Gergerlioğlu yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“Akit gazetesinin 07-09-2012 tarihli bir haberinde şahsıma yönelik hakaret içeren yayından dolayı açtığım manevi tazminat davasını kazandım. Bakırköy 8. Asliye hukuk mahkemesinin 25-03-2014 tarihinde verdiği karara göre Akit gazetesi şahsıma 3.000 TL ödeyecektir. Söz konusu gazeteye karşı halen devam etmekte olan iki ayrı manevi tazminat davam daha vardır.

Susmamanın gayriahlaki yayın yapanlara karşı en önemli tavır olduğunu  kamuoyuna saygılarımla duyururum.”

 

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