Ömer Faruk Beyaz'ı, Manchester United izledi

Sözleşmesi 2021 Haziran'da bitecek olan Ömer Faruk Beyaz, Ümit Milli Takım’la, İngiltere’ye karşı oynarken Manchester United scoutları tribünde onu izledi

Fenerbahçe'nin genç orta sahası Ömer Faruk Beyaz, uzun zamandır Avrupa'nın takibinde. Manchester United, Chelsea ve Barcelona ile adı anılan 17 yaşındaki yıldız, son dönemde sarı-lacivertli yönetimin sözleşme uzatma teklifini kabul etmemesi ile gündemde.

Sabah'ın haberine göre; Ömer Faruk Beyaz önceki gün Ümit Milli Takım'ın İngiltere'ye 2-1 yenildiği maçta 90 dakika sahada kalırken, Manchester United scoutları da tribündeydi.

Fenerbahçe yönetimi satışından para kazanmak istediği genç yeteneği elinden kaçırmak istemiyor. 17 yaşındaki yıldızın sözleşmesini uzatıp, gelecek tekliflerle masaya oturmayı ve karar mercii olmayı amaçlıyor.