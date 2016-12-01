Ömer Çelik'ten Johannes Hahn'a tepki: Genişlemeyi engelleme komiseri

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerde son dönemde kırılganlık ve gerginlik öne çıkarken Türkiye’nin, AB Komisyonu’nun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn’a yönelik tepkisi artıyor.

AB Komisyonu’nda temaslarda bulunan AB Bakanı Ömer Çelik, Birlik kurumlarında görev yapanların AB perspektifini yansıtacak şekilde görev yapması gerektiğini vurgulayarak, “Çok çarpıcı bir örnek…Genişlemeden Sorumlu Komiser Hahn sürekli olarak, ‘Türkiye ile müzakerelerin kesilsin’ diyen bazı AP üyelerinin tweetlerini retweet yapıyor.

Genişleme Komiseri yerine ‘genişlemeyi engelleme komiseri’ gibi hareket ediyor. O koltukta oturan birisinin daha kaliteli politikalar, daha kaliteli yaklaşımlar üretmesi gerekir çünkü görevi, Genişlemeden Sorumlu Komiser, başarısı da bununla, bu alanda nasıl daha kaliteli politikalar ürettiğiyle ölçülür” dedi.

Avusturya uyarısı

Ankara’da, Hahn’ın, ‘AB Komisyonu yetkilisi kimliğini giderek artan şekilde bir kenara bırakarak Avusturyalı politikacı kimliğine büründüğü’ görüşü hakim. Çelik de, “Avusturya hükümetinin dışişleri sözcüsü gibi bir yaklaşım sergilerse, o zaman AB koltukları istismar edilmiş olur. AB makamlarında çeşitli milletlerden, çeşitli kimliklerden insanlar var. Onlar artık AB koltuklarına oturdukları ve yetkili oldukları andan itibaren politik angajmanlarını ya da politik kimliklerini askıya almalılar, AB'nin politikasını yansıtmalar. Bu pozisyonlar kişiselleştirilmemelidir” diye konuştu.

Randevu istemedi

AP’nin Türkiye raportörü Kati Piri’ye yönelik ‘blokaj’ uygulayan ve randevu taleplerini geri çeviren Ankara, Hahn için de benzer bir yaklaşım sergilemeye başladı. Duyulan rahatsızlık Çelik’in iki günlük Brüksel programına da yansıtıldı. Çelik, AB Komisyonu’ndan beş isimle çeşitli formatlarda temasta bulunurken müzakerelerin içinden geçtiği hassas döneme rağmen Hahn’dan herhangi bir randevu talep etmedi. Çelik’le görüşmek istediği bilinen Hahn’ın randevu talepleri de geri çevrildi. Ankara’nın Hahn’a yönelik olumsuz tavrının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.