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Dünya

Ömer Çelik'ten Hollanda'ya tepki: Nefret suçları tarihinde görülmüş en ahlaksız eylem...

Aşırı sağcı PEGIDA üyeleri Rotterdam'ın güneyinde yer alan Laleli Camii önünde, iftar vakti mangal partisi düzenleyecek ve domuz çevirecek

06 Haziran 2018 20:58

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Hollanda’nın aşırı sağcı örgütü PEGIDA’nın iftar saatinde Diyanet'e bağlı Laleli Camii önünde parti düzenleyerek domuz çevirecek olmasına tepki gösterdi. Çelik, PEGIDA’ya verilen izni "Bugüne kadar nefret suçları tarihinde görülmüş en ahlaksız eylem girişimidir bu. Bu derece ahlaksız bir eyleme yasal izin verilmesi de başka bir ahlak yoksunluğudur." ifadeleriyle eleştirdi.
 
Bakan Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rotterdam'da  aşırı sağcı Pegida örgütüne cami önünde domuz çevirme izni verildi. Perşembe günü  bu faşist örgüt mensupları iftar saatinde Rotterdam'da Diyanet'e bağlı Laleli  Camii önünde mangal partisi düzenleyerek, domuz çevirecek. Bugüne kadar nefret  suçları tarihinde görülmüş en ahlaksız eylem girişimidir bu. Bu derece ahlaksız  bir eyleme yasal izin verilmesi de başka bir ahlak yoksunluğudur." ifadelerini  Çelik, "Ancak  Rotterdam'ın Fas kökenli Belediye Başkanı Ahmed Abutalib, PEGIDA'nın gösteri  yapmasının yasalara aykırı olmadığı görüşünde. Ne büyük bir trajedi!" görüşünü  paylaştı.
 
Çelik, Müslüman bir aileden gelen Abutalib'in, gösteri yapmanın temel  bir yasal hak olduğunu söylediğine değinerek, "Ne zamandan beri camilere  saygısızlık yapılması yasal bir hak oldu? Camilere, kiliselere, havralara  saygısızlık yapılması nefret suçudur. Nefret suçuna izin veren bir yasa olamaz."  ifadelerine yer verdi.
 
Rotterdam'daki Türk ve Müslüman örgütlerinin de aynı saatlerde cami  çevresinde çiçek bırakma eylemi yapacağını ve "nefretin kokusuna karşı  çiçeklerden bir sevgi duvarı" oluşturacaklarını vurgulayan Çelik, mesajına şöyle  devam etti:
 
"Gerçek bir insanlık dersidir bu. Müslümanlar, nefret siyasetine karşı  'insanlık dersi' verecekler. Böylece camilere, kiliselere, havralara saygıyı  hatırlatacaklar. Bu saygının olmadığı yerde, demokrasinin, hukukun ve  hürriyetlerin değil nefretin hakim olacağı vurgulanacak böylece. Bu ahlaksız  nefret girişimine karşı Müslümanların 'insanlık dersi' verme biçimi gurur  vericidir. Nefret odaklarına karşı insanlığın sesini herkesle beraber yükseltmek  gerekiyor."
 
Aşırı sağcı PEGIDA, sosyal medya üzerinden Rotterdam, Utrecht, Gouda,  Lahey ve Arnhem kentlerinde bu hafta iftar saatinde cami önünde domuz eti mangal  partisi eylemi yapacağını duyurmuş ve Rotterdam belediyesi, eyleme izin  vermişti.
 

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