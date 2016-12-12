Ömer Çelik’ten AKP’li Ünal’a ‘CHP’ tepkisi: Doğru bulmuyorum, kabul edilemez

TBMM Genel Kurulunda, Sağlık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Avrupa Birliği Bakanlıklarının 2017 yılı bütçe görüşmelerinde, AKP’li Aydın Ünal’ın Yeni Şafak’ta yayımlanan bugünkü köşe yazısı gündeme geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ünal'ın bugünkü, "Terör: Kim kimdir" başlıklı köşe yazısında, CHP'yi de terör örgütü olarak sıraladığını söyledi. Ünal'ın değerlendirmelerinin akılla, mantıkla, izanla bağdaşmayacağını savunan Özel, bunları üzülerek okuduklarını belirtti. Özel, değerlendirmelerin partilerine yönelik haksızlık, hadsizlik, vicdansızlık, siyasi ahlaksızlık olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de “Üslup bakımından doğru kabul edilemez” değerlendirmesinde bulundu.

Özel, bu yazıyı, AKP Grup Başkanvekili ve bakana da ilettiğini, hukuki, yasal haklarını arayacaklarını ifade ederek, "Bu herhangi bir köşe yazısı değil. AKP'ye ideoloji tarif eden, sağdaki kendi okuruna, seçmenine istikamet veren, partimize karşı yapılan haksız saldırıları hedef göstermeleri organize ve koordine eden, bir akıl almaz yaklaşım. AKP Grubuna ve Hükümete soruyorum; bu hadsizliğin, haksızlığın, vicdansızlığın, ahlaksızlığın neresinde duracaklar, karşısına mı geçecekler arkasında mı duracaklar?" dedi.

Naci Bostancı: Aynı şekilde cevap verilebilir

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, CHP ve AKP’nin, birbirini yeni keşfetmediğini, uzun yıllardan beri birlikte Meclis çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, Meclisteki çalışmaların ve konuşmaların, AK Parti'nin parti ve grup olarak meselelere nasıl baktığına ilişkin herkese fikir verdiğini söyledi.

Bazı milletvekillerinin sosyal medyada, gazetelerde açıklamalarda bulunduğuna işaret eden Bostancı, bu tür beyanlara yine aynı mecralardan itiraz edilebileceğini kaydetti. Bostancı, "Önerim, başka tür mecralarda kişilerin şahsi fikri olarak kabul edilebilecek ve aynı mecralarda cevaplanması gereken konuların, Meclise taşınmamasıdır. AK Parti olarak tavrımız açıktır. CHP'yi bizim herhangi bir kategoriye koymamız mümkün değildir. Halktan oy almış, açık, aleni şekilde faaliyetlerini sürdüren her tür siyasi parti saygıya değerdir. Bunlar partimizin görüşleri değildir; şahıs bir gazetede yazmış aynı şekilde cevap verilebilir, o mecralarda veriliyor zaten." diye konuştu.

Ömer Çelik: Kabul edilemez

Daha sonra söz alan Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de CHP'nin, Türkiye'nin ana muhalefet partisi olduğuna işaret ederek, CHP'nin 15 Temmuz darbe girişimine karşı milli iradenin yanında durduğunu, dün de teröre karşı ortak bildiriye imza attığını anımsattı.

Çelik, bu nedenle CHP'nin, terör örgütlerinin sayıldığı listede yer almasının doğru olmadığını, kabul edilemeyeceğini, meşru bulmadığını vurguladı.

Çelik, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin ana muhalefet partisidir, Cumhuriyet Halk Partisi 15 Temmuz darbe girişiminde darbe girişimine karşı millî iradenin yanında durmuştur, dün de teröre karşı ortak bildiriye imza atmıştır. O sebeple, Cumhuriyet Halk Partisinin hiçbir şekilde terör örgütlerinin sayıldığı bir listede sayılması doğru değildir, kabul edilemez, bu net bir durumdur.

"Fakat şuna dikkat etmek gerekir: Bu, Cumhuriyet Halk Partisinin veya herhangi bir partinin demokratik eleştiri içerisinde çeşitli politikalarının eleştirilmesi ile herhangi bir terör örgütü listesinin içerisinde, şu veya bu değerlendirme içerisinde yan yana yazılması aynı şekilde değerlendirilemez.

"Açık ve net söylüyorum: Herhangi bir şekilde ana muhalefet partisinin, 15 Temmuz darbe girişiminde bu millî iradeye saygıyı göstermiş, dün yaşadığımız sıcak gelişmede teröre karşı ortak bildiriye imza atmış bir partinin terör örgütleriyle aynı listede değerlendirilmesi doğru bir yaklaşım değildir, hiçbir şekilde kabul edilemez.

"Fakat şu hususa da dikkatinizi çekmek isterim, bunun dışında bir şey söylüyorum şimdi: Bakın, burada bu ne kadar inciticiyse -ki Cumhuriyet Halk Partisinin bu incinmesini doğru buluyorum, anlayışla karşılıyorum ve bu yaklaşımı reddettiğimi söylüyorum- burada çıkıp da AK Parti'nin birtakım değerlerine karşı diktatörlük suçlaması gibi, Türkiye’yi iç savaş ortamına götürme gibi değerlendirmelerin yapılması da aynı üslup bakımından, aynı üslup değerlendirmesi bakımından doğru kabul edilemez. Dolayısıyla, bir tartışmayı yaparken bunu bağlamı içerisinde yapalım, bağlamı içerisinde yürütelim."

“Çirkin, yakışıksız”

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi ise gazetelerde yer alan köşe yazılarının, birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili olarak ilgi alanına girmediğini belirterek, "Bu yazıyı yazan eğer milletvekiliyse bugünkü tartışmalara konu olması nedeniyle öğrenmiş bulunuyorum. Benim de görüşüm şudur; terör örgütlerinin, bir milletvekili tarafından listelendiği yazıda, o örgütler arasına CHP'yi de koymayı kesinlikle kabul edilemez, çirkin, yakışıksız buluyorum. Bu davranışı kınıyorum." dedi.