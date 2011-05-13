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ÖMER ÇELİK'İN SEÇİM BÜROSUNA MOLOTOF ADANA (A.A)

13 Mayıs 2011 12:38

-ÖMER ÇELİK'İN SEÇİM BÜROSUNA MOLOTOF ADANA (A.A) - 13.05.2011 - Adana'da, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'e ait seçim bürosuna molotofkokteyli atıldı. Sabaha karşı, Seyhan ilçesi Eminağa Caddesi'nde üzerinde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'e ait seçim bürosuna, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından molotofkokteyli ve taş atıldı.  Molotofkokteylinin neden olduğu yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, görgü tanıklarının ifadelerine göre, 15-16 yaşlarında ve yüzleri maskeli kişiler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi. Çelik'in Kozan Caddesi üzerindeki seçim bürosuna da 11 Mayıs tarihinde molotofkokteyli atılmıştı.

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