Ömer Çelik'in reddettiği 'Oslo mutabakatı'nın varlığını, Efkan Ala 1 yıl önce teyit etmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AKP hükümetinin Oslo ve İmralı'da yapılan görüşmelerde PKK'ya vaatlerde bulunduğunu ve bu toplantılara dair belgeleri gördüğünü iddia etmesi, AKP Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yalanlanırken, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın ise 2014 yılında katıldığı bir AKP kampında, Oslo'da bir mutabakata varıldığını kabul ettiği ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Ekim'de katıldığı bir programda, AKP hükümetinin Oslo ve İmralı'da yapılan görüşmelerde PKK'ya vaatlerde bulunduğunu ve bu toplantılara dair belgeleri gördüğünü iddia ederek, "Oslo’da da İmralı’da da vaatlerde bulundular. Niye tutanakları açıklayamıyorlar? Kandil ‘bize söz verdiniz açıklayın’ diyor. Açıklasınlar hangi sözleri verdiklerini. Benim gördüğüm bazı belgeler var. Bu kadarını söyleyeyim. Bazı taahhütler var, halka bunları açıklayamıyorlar ve onların altında eziliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Ömer Çelik, "İspatlasınlar" dedi; Haluk Koç canlı yayında belgeleri gösterdi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun gördüğü belgeleri derhal belgeleri açıklamaya davet ederek, "Bir taviz verdiğimiz iddia ediliyorsa, açık çağrıda bulunuyoruz. Hemen bir saat, iki saat içinde bu belgeler nelermiş, altında kimin imzası varmış. Bunu açıklasınlar, biz gereğini yaparız. Bu kadar büyük iddiaların arkasından bir ispat söz konusu değilse de bu iddiaları öne süren kişilerin ne yapması gerektiğini vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz" diye konuşmuştu.

CHP Sözcüsü Haluk Koç ise Ömer Çelik'in açıklamasının ardından CNN Türk canlı yayınında protokol metnini göstermiş ve içeriğini açıklamıştı.

Efkan Ala'nın sözlerini, Yeni Şafak yazarı köşesinde yazmış

Haluk Koç'un protokol metnini göstermesinin ardından AKP'den yeni bir açıklama gelmezken; Radikal gazetesinde yer alan habere göre, AKP'nin önemli isimlerinden eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın da yaklaşık bir yıl önce bir açıklama yaparak, Oslo'da bir mutabakata varıldığını kabul ettiği ortaya çıktı. Efkan Ala'nın sözleri, Yeni Şafak Ankara Temsilcisi ve köşe Yazarı Abdülkadir Selvi tarafından kamuoyuna taşınmıştı. Selvi, 3 Kasım 2014 tarihli köşe yazısında, AKP'nin Afyon kampından izlenimleri anlatırken, şu ifadeyi kullanmıştı:

"Diyarbakır Valiliği döneminde tek başına çözümün simgesi haline gelen İçişleri Bakanı Efkan Ala, sürecin karşı karşıya olduğu zorlukları net bir şekilde ortaya koydu. Efkan Ala"nın tespitleri çözüm karşıtlığı değil. Tam tersine çözüm sürecine en büyük katkısı olan birkaç ismi sayın derseniz Efkan Ala ilk sıralarda gelir. Ama romantik bir çözümcülükle olmuyor bu işler. Gerçekçi olmakta yarar var. Efkan Ala ayrıca bir tespitte bulunuyor ki bence çok önemli bir tespit. "Sorun PKK"dan kaynaklanıyor. Oslo"da anlaşmıştık. Oslo"yu PKK bozdu." Efkan Ala, "Kamu otoritesini sağlamakta kararlıyız" diye bitiriyor sözlerini."