Ömer Çelik'ten ABD'deki "Stop Erdoğan" reklamlarına tepki: FETÖ dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, New York'un en ünlü caddelerinde Time Square’daki reklam panolarında yer alan "Stop Erdoğan" yazısıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çelik, “FETÖ dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor. Bu ihanet şebekesi Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz” dedi.

“FETÖ Terör Örgütü, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir. FETÖ, Türkiye’ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır” diyen Çelik, Fethullahçı yapının "Stop Erdoğan" reklamıyla ‘ihanetlerine yeni bir sayfa eklediğini’ ifade etti.

Fethullahçı yapının Türkiye’yi ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘kararlı yürüyüşünü durduramayacağını’ kaydeden Çelik, “FETÖ ihanet planlarının önünde en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı gördüğü için dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor” ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesidir. Fetö yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir.

Cumhurbaşkanımızın arkasında milletimizin iradesi ve desteği var. Fetö’nün arkasında ise Türkiye düşmanı şebekeler var. Fetö ile mücadele milli bir seferberliktir. Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile bu terör ve ihanet şebekesi ile mücadele sonuna kadar sürecektir.”