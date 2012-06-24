Ömer Çelik: Suriye, Türk uçağını düşürerek NATO'ya saldırmıştır

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Türkiye\'nin suçlanmasının temel verilere, değerlendirmelere, gerçeklere aykırı olduğunun en açık şekilde görüleceğini belirterek, \"Türkiye yüzde yüz hakli pozisyondadır. Şu anda önceliğimiz pilotlarımızın akıbetinin belirlenmesidir\" dedi.

AKP Genel Başkanı Ömer Çelik sosyal paylaşım sitesi Twitter\'da yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye\'de savaş uçağımızın düşürülmesi konusunda bazı Türk gazetecilerin \"Türkiye suçlu\" anlamına gelecek yorum yapmaları utanç verici. Türkiye kayıp pilotlarımızın arama-kurtarma çalışmalarını önceleyen bir faaliyet içerisinde. Bunu \"sessizlik\" gibi sunup ardından bunu Türkiye’nin suçlu olduğu şeklinde yorumlamak, olabilecek en akıl dışı yorumlardır. Türkiye kayıp pilotlarımızın akıbetinin belirlenmesini öncelik olarak ele almaktadır. Böyle bir olayda sağduyuyu, aklı, vicdanı bir kenara bırakarak Suriye\'yi haklı bulmak hem objektif verilere aykırı, hem de şu sıcak ortamda yapılabilecek en ağır provokasyondur.

Hem objektif veriler Türkiye’nin yüzde yüz haklı olduğunu gösterecektir, hem de bu verilere sahip olmayanlar bile Türkiye’nin uçağının, katil bir rejim tarafından düşürülmesi karşısında makul bir yorum yapabilecek durumdadırlar. Türkiye’nin suçlanmasının temel verilere, değerlendirmelere, gerçeklere aykırı olduğu en açık şekilde görülecektir. Türkiye yüzde yüz haklı pozisyondadır.

Başbakanımız olayın gelişimini, eldeki verileri paylaşmak üzere Meclis\'te grubu bulunan siyasi parti liderlerini yarın görüşmek için davet etti. Elde edilen veriler ve ulaşılan sonuçlar, siyasi parti liderlerinden başlanarak, kamuoyu ile paylaşılacak. Hiç kimse kuşku duymasın. Türkiye\'nin net ve kapsamlı bir yol haritası var. Bundan sonra nasıl ilerleneceği olayın olmasından sonra Başbakanımız başkanlığında yapılan toplantıda belirlendi.

Şu konu çok önemlidir; Türkiye, Suriye meselesine her zaman meşruiyet ve hukuk temelinde yaklaştı. Suriye\'nin savaş uçağımızı düşürmesi sadece Türkiye-Suriye meselesi değil, aynı zamanda uluslararası toplum-Suriye, Nato-Suriye meselesi. Suriye rejiminin eylemi uluslarası hukukun tüm dinamiklerine aykırıdır. Olayla ilgili veriler de bunu doğrulamaktadır. Türkiye yüzde yüz haklı durumdadır. Suriye rejiminin propaganda makineleri bile, bizdeki bazıları gibi Suriye\'yi savunamıyor. Bu olaydan sonra başka bir aşamaya geçilmiştir artık. Şu anda önceliğimiz pilotların akibetinin belirlenmesidir.

Suriye, Türk uçağını düşürerek, uluslararası topluma, uluslararası hukuka, bölge ülkelerine, uluslararası meşruiyete ve NATO\'ya saldırmıştır.”