Ömer Çelik kalp spazmı geçirdi

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Miilletvekili Ömer Çelik, seçim çalışmaları amacıyla gittiği Ceyhan İlçesi’nden dönüşte rahatsızlandı. Çelik'in kalp spazmı geçirdiği iddia edildi.







İlk müdahalesi beraberinde bulunan Adana Milletvekili Dr. Necdet Ünüvar tarafından yapılan Çelik, Adana Numune Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezi’ne götürüldü. Çelik’in kalp spazmı geçirdiği iddia edildi.

Ceyhan’da partisince düzenlenen mitingde konuşan Ömer Çelik, Adana’ya dönüş yolunda rahatsızlandı. Akşam saatlerinde Adana’da seçim bürosu açılışı yapacak olan Ömer Çelik’e ilk müdahaleyi yanında bulunan Adana Milletvekili Dr. Necdet Ünüvar yaptı. Dr. Ünüvar, Adana Numune Hastanesi başhekimini de arayarak, Çelik’in rahatsızlığını bildirdi. Seyhan Uygulama Merkezi’ne götürülen Çelik’e burada müdahale edildi. Çelik’in kalp spazmı geçirdiği öne sürülürken,hastaneden sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.

AKP Adana İl Başkanı Mustafa Kebude, Ömer Çelik’in seçim çalışmalarından dolayı yorgun düştüğünü söyledi. Kebude, rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede tedavisi yapılan Ömer Çelik’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Hastaneye gelen partililerin Çelik’le görüşmesine izin verilmedi.



