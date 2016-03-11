Ömer Çelik: Geleneğimiz peygamberin hicretiyle başlar

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısından sonra yaptığı konuşmada Suriye’den Türkiye’ye gelen mültecilerle ilgili “Birçok mazlum için Türkiye’ye geçmişte sığınacak bir liman olmuşsa aynı görevini yerine getirmektedir, bununla iftihar ediyoruz. Milletlerin saygınlığını, devletin büyüklüğünü tarihe aktaranlar bu tür dönem noktalarıdır. Bizim için hicret önemlidir. Pek çok dini gelenekte takvimler peygamberlerin doğum olaylarıyla başlarken bizim geleneğimizde hicretle başlar, peygamberin hicretiyle başlar” dedi.

Çelik, Türkiye’nin Suriye’de ölümden kaçan insanların korunması için tampon bir bölge oluşturulmasını savunduğunu söyledi ve “ Türkiye insani, vicdani, ahlaki mükelleflerini yerine getirmek için bu insanları yurda davet etti. Bu mazlumları barındırıyoruz. Bunların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu tablo Türkiye'nin iftihar tablosudur” ifadelerini kullandı.

MYK toplantısı sonrası konuşan Çelik’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Dokunulmazlık, parlamentolara verilmiş demokratik bir haktır. Bu hak demokratik siyasetin savunulması içindir. Parlamentolara militarizmle müdahale edilir, ya da jüristokrasinin çabalarıyla müdahale edilir. Demokratik bir kazanımdır. Bu demokratik kazanıma bu gözle bakılması gerekir. Eğer bunu birileri demokratik siyasetin korunması için verilen bu hakkı, birileri terörün, insanlığa karşı işlenen suçun himaye edilmesi için kullanıyor, üstelik eylemli olarak bu desteği veriyorsa, şüphesiz onlar parlamentonun şeref ve haysiyetine leke sürmektedir. Anayasa etiği, siyasi etik hepimizin gözetmesi gereken kriterlerdir.Teröre destek bunun istisnasıdır. Kimse terörü himaye edemez. Kimse, PKK’nın bir unsuru gibi çalışamaz, eylemli destek verme tutumu içinde olamaz. Bunun nasıl somut siyasete dönüşeceği ortaya çıkacaktır.

3 milyar Euro’nun ne zaman verileceği belirlendi mi? Obama’nın Erdoğan için beceriksiz ve otoriter olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Sözcüsü yalanlamadı.

Söz konusu gazeteci genelde liderlerle 5-10 gün geziyor, o tanıklık çerçevesinde görüşlerini aktarıyor. O makalede, 10 sayfaya yakın bir makale. Okudum onu, birçok başbakan ve liderle ilgili ifadeleri vermiş. Doğrudan Obama’nın ifadesidir. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı hakkındaki ifadeler tırnaklı değil, o gazetecinin görüşleri. Bir başka haberde yalanlandığı, Türkiye’ye kilit ortak dendiği ortaya çıktı. Bu şekilde bir ifade kesinlikle kabul edilemez. Türkiye demokrasisiyle, 2002’den bu yana gösterdiği performans ortaya koymuştur. Hiçbir şekilde doğru kabul edilemeyecek bir ifadedir. Bu ifadeyi de gazeteci tarafından yapılmasını da kınıyoruz.

Diğer sorduğunuz soru ile ilgili olarak net bir şekilde ortaya koymak gerek. AB ile ilişkilerin mültecilere indirgenmesini kabul etmiyoruz. AB'nin Türkiye'yle daha ileri ilişkiler kurması şeklinde değerlendirilmesi gerekir. Prensip kararlarına verildi son görüşme. 18 Mart'ta tekrar bir zirve olacak. Bahsettiğimiz miktarın son derece .

18 Mart'ta daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Sanki Türkiye bu parayı alıp burayı bir toplama kampı gibi işletecek gibi görülüyor. AB burada Türkiye'nin maddi yükünü paylaştığı gibi fiziki yükü de paylaşacaktır.