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Ömer Çelik: Bu tavır emre itaatsizliktir

Askerin Köşk'teki 29 Ekim resepsiyonuna katılmamasını değerlendiren AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Bu tavır emre itaatsizlikle eşdeğerdir" dedi.

01 Kasım 2010 02:00

T24 - Askerin Köşk'teki 29 Ekim resepsiyonuna katılmamasını değerlendiren AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Bu tavır emre itaatsizlikle eşdeğerdir" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, parti genel merkezine gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çelik, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün düzenlemiş olduğu 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu’na askerlerin katılmamasıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken, “Başkomutanın davetine, silahlı kuvvetler gibi, teamülleri güçlü bir kurumun, teamüller üzerinden kendini kurgulamaya önem veren bir kurumun katılmaması, benim gözümde emre itaatsizlikle eşdeğerdir” dedi.
 

Çelik, şunları söyledi:


“Başkomutan, sayın Cumhurbaşkanı, devletin ve milletin birliğinin temsil eden yegane makamdır. Başkomutanın bir davetine, silahlı kuvvetlerin katılmaması gibi bir tercih söz konusu olamaz. Hele de başkomutanın eşiyle ilgili, eşinin kılık kıyafetiyle ilgili bir değerlendirme yapmak hiçbir meşru kurumun haddine düşmez. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla ilgili bir resepsiyon vermiştir, bunun esasında şu ya da bu sebeple siyasetin bile tartışma konusu olmaması gerekirdi.”   
 

“Emre itaatsizliktir”

“Başkomutanın davetine, silahlı kuvvetler gibi, teamülleri güçlü bir kurumun, teamüller üzerinden kendini kurgulamaya önem veren bir kurumun katılmaması, benim gözümde, emre itaatsizlikle eşdeğerdir.”

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