T24 LogoT24 Logo
Spor

Ömer Çatkıç: Sessiz tepki verdim

14 Eylül 2008 03:00


Maç bittikten sonra kırmızı kart gören Antalyaspor kalecisi Ömer, uzun bir süredir bu ligde forma giydiğini belirterek, ''Annem olsun, ailem olsun sürekli bize küfür ediliyor. Bugüne kadar kimseye küfür etmedim. Mübarek ramazan ayında küfür edilmesi çok ağırıma gitti'' dedi.

Küfürlere karşılık sessiz bir şekilde durarak tribüne tepki gösterdiğini kaydeden Ömer, ''Hakem bana ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Yine de bana küfür edenlere saygı duyuyorum. Ben onların annelerinin ellerinden öpüyorum. Lincoln o esnada sadece beni hafifçe itti'' diye konuştu.

Galatasaraylı Ümit ise Ömer'in kırmızı kart görmesiyle ilgili olarak, ''Ömer'in provake etmesi gereksizdi. Maçtan sonra böyle hareket yaparsan, cezasını çekersin'' değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24