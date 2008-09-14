Ömer Çatkıç: Sessiz tepki verdim



Maç bittikten sonra kırmızı kart gören Antalyaspor kalecisi Ömer, uzun bir süredir bu ligde forma giydiğini belirterek, ''Annem olsun, ailem olsun sürekli bize küfür ediliyor. Bugüne kadar kimseye küfür etmedim. Mübarek ramazan ayında küfür edilmesi çok ağırıma gitti'' dedi.



Küfürlere karşılık sessiz bir şekilde durarak tribüne tepki gösterdiğini kaydeden Ömer, ''Hakem bana ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Yine de bana küfür edenlere saygı duyuyorum. Ben onların annelerinin ellerinden öpüyorum. Lincoln o esnada sadece beni hafifçe itti'' diye konuştu.



Galatasaraylı Ümit ise Ömer'in kırmızı kart görmesiyle ilgili olarak, ''Ömer'in provake etmesi gereksizdi. Maçtan sonra böyle hareket yaparsan, cezasını çekersin'' değerlendirmesinde bulundu.

