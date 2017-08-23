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"Ömer Çatkıç ByLock üzerinden spor camiasında himmet toplantılarını organize ediyordu" iddiası

Çatkıç, dün gözaltına alınmıştı

23 Ağustos 2017 16:15

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltında bulunan eski milli takım kalesi Ömer Çatkıç'ın, spor camiasında himmet toplantılarını organize ettiği öne sürüldü.


Akşam gazetesinin haberi şöyle:

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sabah saatlerinde Çatkıç'ın Göktürk'deki evine operasyon düzenlemişti.

ByLock kullandığı öne sürülen Çatkıç'ın adının Başakşehirli eski futbolcu Bekir İrtegün'ün ifadesinde geçtiği de iddialar arasında.

ETİKETLER

Ömer ÇatkıçByLockgözaltıhimmet

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