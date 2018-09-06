Ömer Bayram: Nagatomo ile savaşacağım

Galatasaray'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı sol bek Ömer Bayram, Hollanda basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

FutbolArena'nın haberine göre, NAC Breda'dan yetişen ve 2012 yılında Kayserispor'a sonrasında da Akhisarspor' transfer olan başarılı sol bek, Voetbalzone'ye önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Bayram, "Akhisarspor'da 1 yıllık sözleşmem daha vardı. Galatasaray'a transfer olmama izin verdiler. Transferin gerçekleştiği gün instagramda 30 bin takipçi aldım. 6 yıl önce NAC Breda'da oynarken şimdi Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.



Yuto Nagatomo ile forma savaşı içine gireceğini belirten Ömer Bayram, "Bu rüyanın gerçekleştiğini anlamak zor. Her şey çok taze. Nagatomo ile savaşacağım. Galatasaray'ın benim için transfer ücreti ödemesi bana güven duydukları anlamına geliyor" dedi.